Ср, 23.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

В Швеции десяткам женщин удалили матку из-за ошибочного диагноза

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Университетская клиника Уппсалы.
Университетская клиника Уппсалы. Фото: FREDRIK PERSSON / TT

Во вторник, 22 октября, в шведской больнице признали, что 33 женщинам была проведена ненужная гистерэктомия из-за неправильного диагноза.

По данным Университетской клиники Уппсалы, ошибочные диагнозы были выявлены у женщин в возрасте от 38 до 85 лет после внутреннего аудита, когда было замечено необъяснимое увеличение случаев рака матки.

Гистерэктомия была проведена в 2023 и 2024 годах 33 женщинам, которым поставили ошибочный диагноз, хотя они на самом деле не были подвержены риску рака матки.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх