Во вторник, 22 октября, в шведской больнице признали, что 33 женщинам была проведена ненужная гистерэктомия из-за неправильного диагноза.
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В Швеции десяткам женщин удалили матку из-за ошибочного диагноза
По данным Университетской клиники Уппсалы, ошибочные диагнозы были выявлены у женщин в возрасте от 38 до 85 лет после внутреннего аудита, когда было замечено необъяснимое увеличение случаев рака матки.
Гистерэктомия была проведена в 2023 и 2024 годах 33 женщинам, которым поставили ошибочный диагноз, хотя они на самом деле не были подвержены риску рака матки.