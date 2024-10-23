С начала войны в Украине в поле зрения полиции попали более сотни случаев, когда дроны совершали подозрительные полеты, сообщает Yle.
Сотни подозрительных дронов заметили вблизи объектов критической инфраструктуры Финляндии
Глава Центральной криминальной полиции Робин Лардот не стал комментировать, сколько дел полиция возбудила.
«На данный момент мы зафиксировали более сотни случаев, когда дрон летал в бесполетной зоне или вблизи объектов критической инфраструктуры», - отметил Лардот в комментарии Yle.
Он призвал в данный момент не делать выводов, поскольку полиция пока еще ведет расследование.
«Из дел, которые мы расследуем, неизвестно [стоит ли за полетами дронов государственные акторы]», - заявил глава Центральной криминальной полиции. При этом он отметил, что следователи выяснят, кто стоит за этим явлением.