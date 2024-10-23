Фото В Эстонии начинается сбор средств на реставрацию уникальной иконы XVIII века

В 1950-е годы XX века практически все иконы из коллекции музея были списаны, поскольку в то время сакральное искусство не считалось значимой частью наследия.

«В 1980-2000 годы коллеги из тогдашнего Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, и Департамент пограничной охраны Эстонии помогали нам восполнить эту утрату. Музею были переданы десятки икон и часть из них уже можно увидеть на открывшейся в 2023 году выставке «Комната икон»», - рассказали в Нарвском музее.

Уникальная икона XVIII века. Фото: Нарвский музей

Икона «Павел, Сергей и Екатерина» чрезвычайно хрупка - металл потемнел, текстиль разрушается, и лики святых практически не видны. Лишь после реставрации можно будет оценить мастерство создателей. В рамках другого проекта, «Нарвское деревянное барокко», уже удалось сделать некоторые открытия, подтвердившие, что эта икона - нетривиальное произведение искусства. Анализ XRF показал, что лица святых выполнены не из металла, а из еще неопознанного материала. Это вызывает еще больший интерес к данному экспонату.

Для проведения реставрации понадобятся десятки часов работы опытных специалистов. Каждый желающий может внести свой вклад: пожертвование в размере 3,50 евро восстановит 1 см² иконы, а 32 евро покроют 1% всех работ. После завершения реставрации музей обязательно представит икону широкой публике, раскрывая ее тайны и сохраняя это уникальное наследие для будущих поколений.

Ящики для пожертвований находятся в музейном магазине и художественной галерее Нарвского музея.

Фото: Нарвский музей

Вы также можете поддержать реставрацию иконы переводом:

Swedbank EE932200221023778606

SEB Pank EE891010220034796011

Номер ссылки: 3500082156

Получатель: Rahandusministeerium

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