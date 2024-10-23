Исследование: жители Тарту поддерживают использование дронов городом

Респонденты выразили высокий уровень доверия к тому, что местные власти будут использовать дроны на благо общества и для улучшения благосостояния жителей.

Основные опасения касаются преступности, нарушения конфиденциальности и визуального воздействия на городскую среду. В качестве зон для взлета и посадки дронов были поддержаны промышленные районы, крыши коммерческих и общественных зданий. Неприемлемыми были признаны тротуары, места, связанные с общественным транспортом, зоны отдыха и жилые районы.

Наибольшую поддержку получило использование дронов для решения чрезвычайных ситуаций, мониторинга окружающей среды и проведения научных исследований. Также значительное одобрение получили задачи по надзору за строительными работами и инфраструктурой, а также вопросы безопасности. Наибольший скептицизм вызвало использование дронов для перевозки пассажиров.

Люди с более высоким уровнем образования в Тарту относятся к использованию дронов с большей осторожностью, тогда как мужчины поддерживают внедрение новой технологии больше, чем женщины. 40 процентов опрошенных ранее уже использовали дрон.

Мэрия Тарту планирует в следующем году начать тестирование дронов и искусственного интеллекта для повседневной работы муниципалитета. Первые испытания планируется провести в области строительного надзора, что позволит получить практическое представление о возможностях и преимуществах использования дронов в повседневной работе городских властей.

В ходе исследования также было опрошено мнение о применении дронов в строительном надзоре, и результаты показали высокое понимание необходимости развития общественных дроновых услуг, а также связанных с этим проблем. Основная обеспокоенность касается вопросов личной конфиденциальности.

Аналогичное исследование было проведено в рамках проекта CityAm в шести европейских городах: Гданьске, Гамбурге, Хельсинки, Риге, Стокгольме и Тарту. В опросе приняли участие 4661 человек, из которых 153 были из Тарту.