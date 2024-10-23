В ДТП на юге Бразилии погибли девять человек, семь из которых были подростками из команды по гребному спорту из города Пелотас.
Семь гребцов-подростков погибли в ДТП в Бразилии
Сообщается, что в фургон, в котором спортсмены возвращались с соревнований, столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика получил незначительные травмы, а из десяти пассажиров фургона выжил только один – 17-летний спортсмен.
Соболезнования выразил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва:
«Нет слов, которые могли бы описать боль потери ребенка или внука. Боль невосполнима», - написал он в соцсети Х.