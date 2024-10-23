Урожай картофеля в этом году радует местных производителей больше, чем в прошлом году, однако ложкой дегтя в бочке меда стало нашествие проволочника - вредителя, пожирающего корнеплод. Эффективного способа борьбы с ним пока нет.
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Вредители уничтожили урожай картофеля: единственное доступное в Эстонии средство борьбы не работает
«Все нормально, урожай картофеля хороший. Единственная проблема – это проволочник, с которым трудно справиться», - сказал Кулле Пыльдмаа, представитель известной в Ляэне-Вирумаа фермерской династии. Вместе с младшим братом Густавом они работают в компаниях K&G Saarelt и Simuna Remox, действующих в волости Вяйке-Маарья.
Проволочник в основном предпочитает питаться корнями злаковых, но если их нет, ему приходится перебиваться картофелем, который ему труднее есть