Вредители уничтожили урожай картофеля: единственное доступное в Эстонии средство борьбы не работает

Земледельцы Кулле (слева) и Густав Пыльдмаа в картофелехранилище их предприятия в Симуне.

Урожай картофеля в этом году радует местных производителей больше, чем в прошлом году, однако ложкой дегтя в бочке меда стало нашествие проволочника - вредителя, пожирающего корнеплод. Эффективного способа борьбы с ним пока нет.