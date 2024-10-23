Фото: исторический дом выставлен на аукцион в третий раз

В Пярну не так уж много зданий, на которых есть табличка с надписью «Памятник архитектуры». Одним из таких немногих является дом по адресу Николай, 8, построенный между 1738 и 1740 годами на фрагментах стен средневекового каменного дома и после завершения строительства было передано в пользование коменданту города Вильгельму Фридриху Фогдту.

После Фогдта в доме жили представители нескольких профессий: солдаты гарнизона, сапожники и мясники, торговцы. До Второй мировой войны дом принадлежал пастору и профессору Тартуского университета.

После войны дом на долгие годы стал пярнуским центром Эстонского общества слепых, где производились щетки, рабочая одежда и другие товары для изготовления слабовидящими. Позже уже сильно изношенное здание использовалось как складское помещение.

Табличка на фасаде рассказывает о статусе недвижимости - это памятник архитектуры. Фото: KV.EE

В 1987-1988 годах здание было отреставрировано и туда переехал отдел культуры города Пярну.

«Komandandi kelder» был одним из ста баров Пярну. После его закрытия в 1998 году здесь поселился Олаф Эсна, открывший в подвале антикварный магазин.

В 2003 году в здании было решено разместить материалы об истории города Пярну. Дом был открыт для посетителей 2 июня 2004 года, и по предложению горожан его было решено назвать Домом пярнуского горожанина.

Один из интерьеров дома. Фото: KV.EE

В Доме горожанина рассказывается об истории и людях Пярну. Были открыты выставки о Ганзейском союзе и городах-побратимах, о важнейших персонах, связанных с городом Пярну. Здесь принимали гостей руководители города, проходили различные важные мероприятия и праздничные встречи.

Поскольку в этом здании город больше не нуждается, его выставили на аукцион по стартовой цене 235 000 евро. На двух предыдущих аукционах желающих приобрести историческую недвижимость не было.

По словам советника по СМИ Пярнуской городской управы Теэта Роосаара, представитель Varakeskus, организующего аукцион, подтвердил, что заинтересованные все-таки появились. Поэтому дом снова выставили на торги по той же стартовой цене. Аукцион продлится до 10 ноября.

С подробностями и ходом аукциона можно ознакомиться ЗДЕСЬ.