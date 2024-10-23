Ляэнеметс предлагает запретить церквям сотрудничество с организациями, поддерживающими агрессию

«По этой причине в феврале Эстония предложила окончательно разорвать связи с Московским патриархатом. Вера - это вечная ценность, и религиозным лидерам мирские изменения могут казаться временными. Точно так же Московский патриархат и Кремль рассматривают независимость Эстонии как нечто временное. Церковь должна осознать, что подчинение эстонских верующих враждебной церковной организации представляет угрозу как свободе вероисповедания, так и национальной безопасности», - заявил Ляэнеметс.

«Мы поддерживали вежливый и уважительный диалог с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП). Я считаю, что правительство не должно сразу применять жесткие меры. Мы дали церкви возможность проявить свою добрую волю. Лучшим решением было бы, если бы сама церковь разорвала эти связи. - сказал министр. - К сожалению, я не могу сегодня, стоя перед вами, сказать, что ЭПЦ МП добилась прогресса. Поэтому я предлагаю правительству запретить церкви или приходу поддерживать отношения с зарубежными организациями, которые поддерживают агрессию или вражду».

Ляэнеметс также отметил, что в состав руководства и на должность священнослужителя не должен назначаться человек, если есть подозрения, что он представляет угрозу безопасности Эстонии. «Религию нельзя использовать как оружие. Свобода вероисповедания также означает, что государство обязано защищать граждан от тех, кто злоупотребляет верой», - сказал он

«Я предлагаю правительству внести изменения в Закон о церквях и конгрегациях, чтобы запретить любые отношения между церквями, конгрегациями, объединениями конгрегаций, монастырями или другими религиозными организациями в Эстонии с иностранными структурами, которые представляют угрозу общественному или конституционному порядку в нашей стране, поддерживают военную агрессию, призывают к войне, терроризму или к другим формам насилия», - заявил министр.