Swedbank зарабатывает больше всего на клиентах в Эстонии

В среднем банк заработал 215 евро прибыли на одного клиента за первые девять месяцев года на всех рынках, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По отдельным рынкам наименьшая прибыль на одного клиента была в Латвии, где за девять месяцев банк заработал 168 евро на клиента. Самыми прибыльными оказались клиенты из Эстонии, где банк заработал в среднем 272 евро на одного клиента.

Для сравнения, в Швеции прибыль на одного клиента составила 233 евро.

Swedbank сообщил в среду, что за первые три квартала этого года банк заработал 279 миллионов евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 322 миллиона евро, а за весь 2023 год Swedbank получил чистую прибыль в размере 385 миллионов евро.