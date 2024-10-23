Шведский Swedbank, работающий на разных рынках, за первые три квартала этого года заработал в Эстонии 272 евро прибыли на одного клиента, что делает клиентов из Эстонии самыми прибыльными для банка, сообщает ERR со ссылкой на результаты за три квартала.
Swedbank зарабатывает больше всего на клиентах в Эстонии
В среднем банк заработал 215 евро прибыли на одного клиента за первые девять месяцев года на всех рынках, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По отдельным рынкам наименьшая прибыль на одного клиента была в Латвии, где за девять месяцев банк заработал 168 евро на клиента. Самыми прибыльными оказались клиенты из Эстонии, где банк заработал в среднем 272 евро на одного клиента.
Для сравнения, в Швеции прибыль на одного клиента составила 233 евро.
Swedbank сообщил в среду, что за первые три квартала этого года банк заработал 279 миллионов евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 322 миллиона евро, а за весь 2023 год Swedbank получил чистую прибыль в размере 385 миллионов евро.