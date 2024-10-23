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Не хватает знаний о современной военной тактике: северокорейские солдаты испытывают трудности в России

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Солдаты тренируются в неизвестном месте в Северной Корее.
Солдаты тренируются в неизвестном месте в Северной Корее. Фото: STRINGER/AFP/Scanpix

Северная Корея направила в Россию еще 1500 военнослужащих.

«Еще 1500 солдат, вероятно, были переведены в Россию, - сказал член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сун Вон после брифинга, проведенного государственной разведывательной службой. - Запланированная переброска около 10 000 северокорейских солдат в Россию должна быть завершена к декабрю».

По словам другого члена парламента, ходят слухи, что Северная Корея отправила в Россию элитное подразделение «Штормового корпуса».

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