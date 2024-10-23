Не хватает знаний о современной военной тактике: северокорейские солдаты испытывают трудности в России

«Еще 1500 солдат, вероятно, были переведены в Россию, - сказал член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сун Вон после брифинга, проведенного государственной разведывательной службой. - Запланированная переброска около 10 000 северокорейских солдат в Россию должна быть завершена к декабрю».