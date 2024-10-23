Варро Вооглайд: почему государство должно выплачивать субсидии энергетическим компаниям, зарабатывающим миллионы прибыли?

«Меня как человека, который не является специалистом в области энергетики и рынка электроэнергии, удивляет то, что я не понимаю, зачем вообще нужно выплачивать такие субсидии этим компаниям, если в том же отчете указано, что те же самые три компании получили чистую прибыль 28,2 миллиона, 54,7 миллиона и 16,8 миллиона евро соответственно», - сказал Вооглайд.