Член фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) во время информационного часа в Рийгикогу задал вопрос премьер-министру Кристену Михалу, почему государство выплачивает субсидии на возобновляемую энергетику трем предприятиям, которые зарабатывают солидную прибыль. По словам Михала, субсидии необходимы для внедрения на рынок новых, более экологичных технологий, и прибыль компаний в этом вопросе не является решающим фактором.
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Варро Вооглайд: почему государство должно выплачивать субсидии энергетическим компаниям, зарабатывающим миллионы прибыли?
Вооглайд отметил, что значительную часть субсидий получили компании с большой прибылью: Enefit Wind - 15,15 миллиона евро, Enefit Green - 4,8 миллиона евро, и Таллиннская электростанция Utilitas - 4,8 миллиона евро.
«Меня как человека, который не является специалистом в области энергетики и рынка электроэнергии, удивляет то, что я не понимаю, зачем вообще нужно выплачивать такие субсидии этим компаниям, если в том же отчете указано, что те же самые три компании получили чистую прибыль 28,2 миллиона, 54,7 миллиона и 16,8 миллиона евро соответственно», - сказал Вооглайд.