Власти США посчитали, что «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не имеет смысла, заявил изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, пишет «Медуза».
The Economist: США посчитали «план победы» Зеленского «провальной затеей»
По его словам, «эскалационный потенциал» предложений Зеленского «не был хорошо принят» властями США. «Они говорят, что это провальная затея, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом в лицо президенту [Украины]», - сообщил источник.
Собеседник издания отметил, что предложения Зеленского следует рассматривать, как «дипломатию принуждения».
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. Среди его предложений - приглашение Украины в НАТО, поставки Киеву оружия, снятие запрета на удары западными ракетами по целям в России, а также «неядерное сдерживание» России. В конце сентября - начале октября Зеленский представил детали плана ключевым союзникам Украины, в первую очередь, США.
- Газета The Wall Street Journal сообщала в сентябре, что, по данным источников, предложения Украины «не впечатлили» Белый дом. Власти Франции заявили, что поддерживают «план победы» Зеленского. По данным агентства Bloomberg, некоторые союзники Украины поддержали приглашение Украины в НАТО, но против этого выступили власти Германии. Предложения президента Украины раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В Кремле заявили, что своим «планом победы» Зеленский хочет «формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт».