Telia сократит больше сотрудников, чем планировалось

В начале сентября Postimees писал , что материнская компания Telia Eesti - Telia Company AB - сообщила на бирже о начале реорганизации с целью повышения эффективности, что должно позволить ежегодно экономить 230 миллионов евро. В рамках этих изменений будет сокращена каждая шестая рабочая позиция в концерне, и в Эстонии потеряют работу 160 человек.

На тот момент материнская компания Telia заявила, что всего будет сокращено 3000 из 19 370 рабочих мест в группе, из которых 160 находятся в Эстонии. При этом Telia в Эстонии сократит сотрудников в наименьшей пропорции по сравнению с другими странами: в то время как в Швеции, Финляндии, Литве и Норвегии будет уволен каждый шестой-седьмой сотрудник, в Эстонии потеряет работу каждый десятый из 1550 сотрудников Telia. В Швеции будет уволено 1400 человек, в Финляндии - 635, в Норвегии - 245, а в Литве - 400.