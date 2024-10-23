Telia планирует сократить больше сотрудников, чем было объявлено в сентябре.
Telia сократит больше сотрудников, чем планировалось
Председатель правления Telia Хольгер Хальянд в среду, 23 октября, сообщил Delfi Ärileht, что сокращения затронут все отделы и подразделения компании, однако конкретные должности, которые будут упразднены, компания не раскрывает.
По данным Ärileht, во втором уведомлении о сокращении численность увольняемых увеличилась примерно на 20 человек, и теперь составляет 171.
В начале сентября Postimees писал, что материнская компания Telia Eesti - Telia Company AB - сообщила на бирже о начале реорганизации с целью повышения эффективности, что должно позволить ежегодно экономить 230 миллионов евро. В рамках этих изменений будет сокращена каждая шестая рабочая позиция в концерне, и в Эстонии потеряют работу 160 человек.
На тот момент материнская компания Telia заявила, что всего будет сокращено 3000 из 19 370 рабочих мест в группе, из которых 160 находятся в Эстонии. При этом Telia в Эстонии сократит сотрудников в наименьшей пропорции по сравнению с другими странами: в то время как в Швеции, Финляндии, Литве и Норвегии будет уволен каждый шестой-седьмой сотрудник, в Эстонии потеряет работу каждый десятый из 1550 сотрудников Telia. В Швеции будет уволено 1400 человек, в Финляндии - 635, в Норвегии - 245, а в Литве - 400.