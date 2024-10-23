Морякам вернули зарплату: инспекторы добились выплаты более 130 000 евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Транспортного департамента, по данным которого 16 октября инспекторы по проверке судов Департамента транспорта вместе с инспектором ITF задержали в порту Палдиски (Эстония) либерийское судно Fortune Star 1, принадлежащее китайской компании Ningbo Huayang Maritime Service Co. и работающее под удобным флагом.

Причиной задержания стала жалоба экипажа судна инспектору ITF в Эстонии и судовым инспекторам за невыплату заработной платы.

Судно прибыло в Эстонию 15 октября и на следующий день было посещено инспектором ITF совместно с инспекторами по надзору за судами Транспортной администрации (PSCO). В ходе проверки выяснилось, что морякам не была выплачена заработная плата за август и сентябрь, что является грубым нарушением Конвенции о труде в морском судоходстве (MLC 2006). Инспекторы PSCO обнаружили и другие несоответствия.

Инспектор ITF также проинформировал о недостатках Либерийскую морскую администрацию, государство флага судна и судовладельца. Одним из условий освобождения судна было то, что заработная плата экипажу будет выплачена в Эстонии в порту Палдиски и наличными. Последнее условие необходимо для того, чтобы моряки действительно получили свои деньги. Сумма иска составила 131 000 евро.

Эта сумма была доставлена на судно 22 октября, и под бдительным присмотром инспектора ITF экипажу была выплачена причитающаяся заработная плата.

Инспектор ITF Эстонии Яанус Куйв отметил, что подобные случаи невыплаты заработной платы экипажу становятся все более редкими, но их необходимо решать немедленно и решительно.

«Благодаря слаженному сотрудничеству с инспекторами Транспортного департамента, такие суда будут задерживаться в наших портах, и, надеюсь, информация об этом распространится, и судовладельцы, долго не выплачивающие зарплату своим морякам, не захотят посещать Эстонию в будущем», - сказал он.

Международная федерация работников транспорта (ITF) - это глобальная организация, объединяющая более 600 профсоюзов из 147 стран и представляющая интересы около 18,5 миллионов работников транспорта. ITF была основана в Лондоне в 1896 году лидерами европейских профсоюзов моряков и докеров.