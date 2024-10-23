«Никогда не было так плохо»: за три года более 1100 туристов заболели после отдыха в Кабо-Верде

Всего на TUI подали жалобу 1107 человек, посетивших африканский остров за последние три года. Сотни людей, в том числе дети, оказались в больнице.

Среди пострадавших - 44-летняя жительница Манчестера Сара Тутелл, которая неделю отдыхала в Кабо-Верде со своей девятилетней дочерью Халли. Обе отправились на остров 8 мая.

Тутелл рассказывает, что на обратном пути в Великобританию ей внезапно стало плохо. На следующий день у нее началась диарея, которая, как показали результаты анализов, была вызвана шигеллезом.

«Меня беспокоило качество еды, количество бродячих животных, а также то, что на некоторые продукты садились мухи», - сказала Тутелл.

Аналогичные опасения появились у Дианы Тейлор, 57-летней жительницы Абердина, Шотландия, которая также заболела на африканском острове. Женщина забеспокоилась, обнаружив тараканов в своем гостиничном номере. «Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо. Я не могла ничего есть из-за спазмов желудка и тошноты», - сказала она.

Джатиндер Пол, юрист фирмы Irwin Mitchell, говорит, что эти сообщения очень тревожат. «Страшно подумать, что спустя три года после первых сообщений мы все еще наблюдаем все больше и больше случаев, - сказал Пол. - Наши клиенты продолжают сообщать о подобных заболеваниях и, по понятным причинам, возмущены тем, что подобное может случиться снова».

В TUI на данный момент не прокомментировали обвинения.