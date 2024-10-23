Xотя активность эстонских компаний в области зеленых инвестиций находится на сопоставимом с Европой уровне, гораздо меньше компаний инвестирует в производство энергии, отметил Центр мониторинга развития в новом кратком отчете «Тренды совершаемых компаниями зеленых инвестиций в Эстонии и Европе».
Активность эстонских компаний в области зеленых инвестиций достигла европейского уровня
Как отмечается в пресс-релизе, исследования показали, что зеленые инвестиции поддерживают экономический рост и конкурентоспособность государств, а развитие зеленых технологий создает новые экономические возможности.
«В Эстонии достаточно много компаний, которые инвестируют в охрану окружающей среды, однако объемы инвестиций следовало бы увеличить в два раза, так как используемые в экономической деятельности технология, оборудование, здания и энергетическая система нуждаются в скорейшей замене, причем задолго до конца срока эксплуатации», - отметил эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо.
Проведение зеленого поворота в Эстонии требует инвестиций объемом по меньшей мере 13 миллиардов евро. Необходимый годовой объем зеленых инвестиций в Эстонии составляет примерно четыре процента от ВВП до 2030 года, примерно два процента от ВВП в 2031-2040 гг. и до одного процента от ВВП в 2031-2040 гг.
По оценкам Центра мониторинга развития, каждый инвестированный в зеленую экономическую деятельность евро вызывает рост совокупной продукции на 1,2 евро, а доходы от налогов, направленные на предложение общественных услуг, увеличиваются на 20 центов. «Поэтому ожидается, что помещенные в зеленые инвестиции деньги принесут большую пользу экономике и конкурентоспособности, чем инвестиции, совершенные в технологии с большим влиянием на окружающую среду», - подчеркнул Массо.
Исследование европейских компаний показало, что малые и средние предприятия увеличивают свои возможности роста, если инвестируют в эффективность использования ресурсов. Исследования также демонстрируют, что инвестиции в эффективность использования ресурсов в размере одного процента от годового оборота увеличивают вероятность того, что прибыль от продаж предприятия вырастет на одну пятую.
Доля инвестирующих в охрану окружающей среды эстонских компаний находится близко к среднему уровню по Европейскому союзу. В 2023 году 53 процента компаний Эстонии уже совершили инвестиции, а 52 процента планировали инвестировать в борьбу с последствиями изменения погодных условий и уменьшение уровня выбросов углекислого газа. Средний показатель Европейского союза составляет 54 процента предприятий, которые уже совершили инвестиции, и 56 процентов, которые планируют их совершить.
Однако более существенное отставание Эстонии наблюдается в сфере инвестиций, направленных на производство энергии. В среднем по Европейскому союзу в эту сферу инвестирует практически половина компаний, в Эстонии этот показатель составляет 30 процентов.
Успех на пути к более экологичной экономике зависит от прорывов в сфере разработки и применения зеленых технологий. В кратком отчете Центра мониторинга развития отмечается, что потенциал для совершения инновации подавляет недостаточный вклад компаний в деятельность по развитию и науке по сравнению со средним по ЕС.
В 2022 году инвестиции эстонских компаний в инновации составили один процент от ВВП, тогда как в Европейском союзе этот показатель достиг уровня 1,5 процента. Уровень применения научно-исследовательского потенциала университетов в сфере предпринимательства, конечно, вырос, однако он по-прежнему остается низким», - прокомментировал Массо, добавив, что поддержка инвестиций и инновации должна включать в себя и рационализацию регулятивной среды.
Краткий отчет «Тренды совершаемых компаниями зеленых инвестиций в Эстонии и Европе» был подготовлен в рамках исследовательского направления Центра мониторинга развития «Тренды и сценарии зеленого поворота в Эстонии».
Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.