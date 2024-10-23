Активность эстонских компаний в области зеленых инвестиций достигла европейского уровня

Доля инвестирующих в охрану окружающей среды эстонских компаний находится близко к среднему уровню по Европейскому союзу. В 2023 году 53 процента компаний Эстонии уже совершили инвестиции, а 52 процента планировали инвестировать в борьбу с последствиями изменения погодных условий и уменьшение уровня выбросов углекислого газа. Средний показатель Европейского союза составляет 54 процента предприятий, которые уже совершили инвестиции, и 56 процентов, которые планируют их совершить.

Однако более существенное отставание Эстонии наблюдается в сфере инвестиций, направленных на производство энергии. В среднем по Европейскому союзу в эту сферу инвестирует практически половина компаний, в Эстонии этот показатель составляет 30 процентов.

Успех на пути к более экологичной экономике зависит от прорывов в сфере разработки и применения зеленых технологий. В кратком отчете Центра мониторинга развития отмечается, что потенциал для совершения инновации подавляет недостаточный вклад компаний в деятельность по развитию и науке по сравнению со средним по ЕС.

В 2022 году инвестиции эстонских компаний в инновации составили один процент от ВВП, тогда как в Европейском союзе этот показатель достиг уровня 1,5 процента. Уровень применения научно-исследовательского потенциала университетов в сфере предпринимательства, конечно, вырос, однако он по-прежнему остается низким», - прокомментировал Массо, добавив, что поддержка инвестиций и инновации должна включать в себя и рационализацию регулятивной среды.

Краткий отчет «Тренды совершаемых компаниями зеленых инвестиций в Эстонии и Европе» был подготовлен в рамках исследовательского направления Центра мониторинга развития «Тренды и сценарии зеленого поворота в Эстонии».

Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.