Департамент социального страхования ищет десять новых кризисных приемных семей, которые могут временно принять детей, оказавшихся в кризисе или разлученных с родителями.
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Ищутся приемные семьи для помощи детям в трудных жизненных ситуациях
Дети могут находиться в таких семьях от нескольких дней до трех месяцев (иногда дольше), и семья должна быть готова принять ребенка в течение двух часов после уведомления.
В 2023 году особенно часто помощь требовалась маленьким детям, которые оставались в семьях от трех дней до, в редких случаях, восьми месяцев.