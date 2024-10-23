Ср, 23.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Ищутся приемные семьи для помощи детям в трудных жизненных ситуациях

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Семья. Иллюстративное фото
Семья. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Департамент социального страхования ищет десять новых кризисных приемных семей, которые могут временно принять детей, оказавшихся в кризисе или разлученных с родителями.

Дети могут находиться в таких семьях от нескольких дней до трех месяцев (иногда дольше), и семья должна быть готова принять ребенка в течение двух часов после уведомления.

В 2023 году особенно часто помощь требовалась маленьким детям, которые оставались в семьях от трех дней до, в редких случаях, восьми месяцев.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх