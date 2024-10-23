Власти назвали нападение на штаб-квартиру Turkish Aerospace под Анкарой терактом. Эрдоган сообщил о четырех погибших

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что двое нападавших — мужчина и женщина — были убиты. Трое раненых, по его словам, находятся в критическом состоянии.

Ранее министр сообщал о трех погибших, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Казани на саммите БРИКС, уточнил, что погибших четверо.

Эрдоган, который в этот момент встречался с Владимиром Путиным, заявил, что осуждает «отвратительный теракт», и поблагодарил российского президента за соболезнования.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четверо погибших», — сказал он.

По данным турецких СМИ, взрыв прогремел во время пересменки охраны на одной из проходных; после нападения персонал предприятия пришлось эвакуировать в убежища.

На место были направлены пожарные и медицинские бригады, а также полиция и спецназ.

На кадрах с места событий были видны клубы дыма и сильный пожар.

СМИ, которые показывали прямые кадры с места происшествия, были вынуждены остановить трансляцию по требованию властей.

Спецназ. Фото: Getty Images

«Против турецкой аэрокосмической промышленности было совершено террористическое нападение», — написал ранее в соцсети X глава МВД Али Ерликая.

Мэр Анкары Мансур Явас сказал, что глубоко опечален нападением.

«Я желаю божьей милости нашим мученикам и скорейшего выздоровления раненым. Мы осуждаем терроризм. Примите мои соболезнования».

В соцсетях появились кадры, снятые камерами наблюдения внутри и снаружи здания, на которых можно разглядеть лица нападавших.

Местные СМИ также публиковали фотографии оружия, обнаруженного по окончании спецоперации: автоматов и запасных магазинов к ним, гранат и прочего.

Компания Turkish Aerospace — ключевой игрок аэрокосмической отрасли Турции, она производит самолеты, вертолеты, беспилотники и космические спутники для коммерческого использования и военных нужд.

Штаб-квартира компании находится в городе Кахраманказан в 40 километрах к северу от Анкары.

Во время инцидента глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн, генеральный директор TUSAŞ Мехмет Демироглу и другие официальные лица присутствовали на проходящей на этой неделе в Стамбуле военной выставке, где компания обещала представить новые модели вертолета, самолета и дрона.

Получив известие о нападении, делегация направилась в Анкару, сообщает агентство Anadolu