Возле штаб-квартиры турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace (TUSAŞ) недалеко от Анкары прогремел мощный взрыв, пишет Би-би-си.
Власти назвали взрыв и стрельбу у офиса Turkish Aerospace под Анкарой терактом. Сообщается о трех погибших
По данным МВД Турции, в результате есть погибшие и пострадавшие. Власти назвали произошедшее терактом.
«Против турецкой аэрокосмической промышленности было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть погибшие и раненые», - написал глава ведомства Али Ерликая в соцсети X.
На кадрах с места событий видны клубы дыма и сильный пожар. Местные СМИ также пишут о перестрелке.
Компания Turkish Aerospace производит самолеты, вертолеты, беспилотники и космические спутники.
Ее штаб-квартира находится в городе Кахраманказан в 40 километрах к северу от Анкары.