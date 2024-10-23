Власти назвали взрыв и стрельбу у офиса Turkish Aerospace под Анкарой терактом. Сообщается о трех погибших

По данным МВД Турции, в результате есть погибшие и пострадавшие. Власти назвали произошедшее терактом.

«Против турецкой аэрокосмической промышленности было совершено террористическое нападение. К сожалению, у нас есть погибшие и раненые», - написал глава ведомства Али Ерликая в соцсети X.

На кадрах с места событий видны клубы дыма и сильный пожар. Местные СМИ также пишут о перестрелке.

Компания Turkish Aerospace производит самолеты, вертолеты, беспилотники и космические спутники.

Ее штаб-квартира находится в городе Кахраманказан в 40 километрах к северу от Анкары.