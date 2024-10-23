Рийна Сиккут: около 700 000 человек смогут продолжить оплачивать визиты к врачу по пять евро

«Если говорить об уязвимых группах, таких как люди старше 63 лет, лица с пониженной трудоспособностью, получатели пособий по обеспечению, дети, беременные женщины и родители детей младше одного года, для них плата за визит останется пять евро, а компенсация за стоматологические услуги составит 105 евро. Таких людей около 700 000», - сказала Сиккут в прямом эфире Postimees.

Министр также отметила, что около 550 000 застрахованных граждан в следующем году будут платить 20 евро за визит к специалисту, а их компенсация за стоматологические услуги составит 60 евро. «Мы действительно выделяем уязвимую группу с низкими доходами и большим спросом на медицинские услуги», - добавила Сиккут.

Сиккут подчеркнула, что использование резервов и другие решения не сократят очереди на прием к врачу. «Безусловно, люди слишком долго ждут получения специализированной помощи. Есть много способов сократить эти очереди. В некоторых областях просто не хватает специалистов, и нам необходимо их дополнительно обучать. Однако одних врачей и медсестер недостаточно, нужны также специалисты по питанию, так как многие проблемы со здоровьем связаны с образом жизни», - отметила министр здравоохранения.

Сиккут также упомянула обсуждение обязательной электронной консультации. «Семейный врач должен будет консультироваться с врачом-специалистом, который даст рекомендации по лечению на первичном уровне или направит пациента на прием к специалисту, если это необходимо. Таким образом, не нужно будет звонить в регистратуру и искать свободное время - передача пациента от семейного врача к специалисту произойдет автоматически. Это позволит направлять к специалистам тех, кто действительно нуждается в их помощи», - добавила Сиккут.