airBaltic начинает сотрудничество с новым перевозчиком

airBaltic сообщила в среду, что соглашение между компаниями, вступившее в силу в среду, предоставит их клиентам больше возможностей путешествовать между столицами стран Балтии и Канадой.

Первый рейс общего кода запланирован на 6 ноября.

«Это новое партнерство по обмену кодами теперь предоставит пассажирам airBaltic и Air Canada больше возможностей путешествовать между всеми тремя столицами стран Балтии и Канадой, а также беспрепятственные рейсы с одной пересадкой через ​​другие европейские города», - сказал генеральный директор airBaltic, Мартин Гаус в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в соответствии с соглашением о код-шеринге airBaltic добавит свой код (BT) к маршрутам Air Canada из Торонто в Амстердам и Копенгаген, а также к сезонным рейсам из Монреаля в Копенгаген и Амстердам и из Торонто в Стокгольм.

В свою очередь, Air Canada введет свой код (AC) на 10 маршрутах, которые выполняет airBaltic: из Риги в Амстердам, Копенгаген, Франкфурт, Мюнхен, Стокгольм, из Таллина в Амстердам, Брюссель, Копенгаген и Мюнхен и из Вильнюса в Амстердам.

В настоящее время airBaltic выполняет рейсы из Вильнюса, Риги, Тампере и сезонно Гран-Канарии в более чем 130 пунктов назначения в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Кавказском регионе.

В 2023 году Air Baltic перевезла около 4,5 млн пассажиров из стран Балтии - на 36% больше, чем в 2022 году, было выполнено более 44 тыс. рейсов - на 18 % больше.

Air Canada является одним из основателей крупнейшей в мире сети воздушного транспорта Star Alliance. Авиакомпания осуществляет регулярные прямые рейсы в более чем 180 аэропортов мира.