Amazon закрывает сервис, который предлагал быструю доставку товаров из торговых центров и физических магазинов, сообщает CNBC.
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Amazon прекращает одну из своих услуг, что приведет к увольнению нескольких сотен сотрудников
Большинство операций сервиса Amazon Today будут завершены к 2 декабря, однако некоторые розничные партнеры смогут пользоваться услугой до 24 января 2025 года.
Компания подтвердила, что часть сотрудников будет уволена с выплатой компенсаций, а другим предложат переход на другие должности в Amazon. О предстоящих сокращениях сотрудники были проинформированы на собрании в понедельник.