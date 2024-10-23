Ср, 23.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Amazon прекращает одну из своих услуг, что приведет к увольнению нескольких сотен сотрудников

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Amazon. Фото иллюстративное.
Amazon. Фото иллюстративное. Фото: © Mike Segar / Reuters/REUTERS

Amazon закрывает сервис, который предлагал быструю доставку товаров из торговых центров и физических магазинов, сообщает CNBC

Большинство операций сервиса Amazon Today будут завершены к 2 декабря, однако некоторые розничные партнеры смогут пользоваться услугой до 24 января 2025 года.

Компания подтвердила, что часть сотрудников будет уволена с выплатой компенсаций, а другим предложат переход на другие должности в Amazon. О предстоящих сокращениях сотрудники были проинформированы на собрании в понедельник.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх