Согласно новому законопроекту, Департамент окружающей среды будет согласовывать только те проекты скважин и буровых работ, которые несут повышенные риски для подземных вод при их строительстве, реконструкции или сносе.
Для строительства скважин больше не потребуется разрешение Департамента окружающей среды
Изменение закона, которое будет обсуждаться на заседании правительства в четверг, снизит нагрузку на Департамент охраны окружающей среды и сократит время рассмотрения заявок на разрешение для некоторых видов скважин.
Кроме того, право утверждать зоны сбора сточных вод перейдет от министра к генеральному директору Департамента окружающей среды, а ответственность за аттестацию специалистов по забору проб воды будет передана от Министерства климата к компетентному юридическому лицу на основе административного договора.
Министерство климата больше не будет самостоятельно выдавать сертификаты для специалистов по забору проб воды, что снизит его рабочую нагрузку.
Также принятие планов, связанных с реализацией программ водного хозяйства, будет передано от министерства к Департаменту окружающей среды. Кроме того, будет уточнен порог, при котором требуется разрешение на изменение направления подземных вод.