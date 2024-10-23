Для строительства скважин больше не потребуется разрешение Департамента окружающей среды

Изменение закона, которое будет обсуждаться на заседании правительства в четверг, снизит нагрузку на Департамент охраны окружающей среды и сократит время рассмотрения заявок на разрешение для некоторых видов скважин.

Кроме того, право утверждать зоны сбора сточных вод перейдет от министра к генеральному директору Департамента окружающей среды, а ответственность за аттестацию специалистов по забору проб воды будет передана от Министерства климата к компетентному юридическому лицу на основе административного договора.

Министерство климата больше не будет самостоятельно выдавать сертификаты для специалистов по забору проб воды, что снизит его рабочую нагрузку.

Также принятие планов, связанных с реализацией программ водного хозяйства, будет передано от министерства к Департаменту окружающей среды. Кроме того, будет уточнен порог, при котором требуется разрешение на изменение направления подземных вод.