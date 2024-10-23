Маргус Цахкна: для Европы настал исторический момент

Цахкна поблагодарил коллегу за внушительную поддержку, которую Дания оказывает Украине. «Мы придерживаемся одинакового мнения, что Украина проделала серьезные шаги к вступлению в ЕС и мы должны активно двигаться дальше. Мы ожидаем, что и в период председательства Дании расширение останется приоритетом», - подчеркнул Цахкна.

«Для Европы настал исторический момент и мы должны принять верные решения. Кроме того, меня беспокоят предстоящие на этих выходных выборы в Грузии. Правительство Грузии включило ход, который уводит их дальше от ЕС. Эта неделя станет крайне важной для будущего Грузии», - сказал Цахкна на встрече с Бьерре.

Цахкна подчеркнул также эффективность и важность формата сотрудничества Северных и Балтийских стран (NB8), отметив четкий прогресс по вопросу теневого флота и успешный совместный визит министров иностранных дел в Молдову и Одессу.

Министр Бьерре посетила Эстонию в связи с председательством Дании в Совете ЕС во второй половине 2025 года.