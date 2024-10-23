Для Кремля саммит БРИКС в Казани – сигнал Западу. А что он значит для других участников блока?

В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет двустороннюю встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Это первая встреча такого рода за последние пять лет, и она произойдет через несколько дней после того, как Индия объявила о достижении соглашения с Китаем о патрулировании плохо определенной и спорной границы в Гималаях протяженностью в четыре тысячи километров, которая стала причиной напряженных отношений между странами с 2020 года. Индия надеется, что встреча между Моди и Си поставит точку в приграничных конфликтах, которые набросили тень на взаимоотношения с Китаем в последние четыре года, напоминает Рагхвендра Рао.

Что касается России, то, по мнению корреспондента Службы Би-би-си на языке хинди, видно, что Индия хочет заявить о себе как о миротворце в конфликте между Россией и Украиной. Тот факт, что Моди недавно обсуждал войну в Украине и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским, и предложил помощь, показывает, что Индия хочет взять на себя более активную роль в разрядке кризиса.