Правительство вложит четыре миллиона евро в Rail Baltic Estonia

Вот так должен выглядеть будущий пассажирский терминал Rail Balticа в Таллинне.

В четверг правительство планирует дать министру инфраструктуры Владимиру Свету разрешение увеличить уставный капитал Rail Baltic Estonia (RBE) на 1 евро, доведя его до 2510 евро, а также внести финансовый вклад в компанию в размере четырех миллионов евро.