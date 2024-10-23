В четверг правительство планирует дать министру инфраструктуры Владимиру Свету разрешение увеличить уставный капитал Rail Baltic Estonia (RBE) на 1 евро, доведя его до 2510 евро, а также внести финансовый вклад в компанию в размере четырех миллионов евро.
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Правительство вложит четыре миллиона евро в Rail Baltic Estonia
1 евро вклада - это увеличение номинальной стоимости, а 3 999 999 евро - это ажио (сумма, которая не входит в номинальную стоимость акционерного капитала).
Вклад в уставный капитал необходим для покрытия текущих операционных расходов OÜ Rail Baltic Estonia и совместного предприятия трех государств RB Rail AS, для финансирования необходимых исследований и консультаций, а также частично для приобретения услуг по управлению проектом.