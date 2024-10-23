Вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги провалился

В поддержку вотума проголосовали 26 депутатов Рийгикогу, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Для того, чтобы вотум прошел, потребовалось бы более половины голосов депутатов Рийгикогу.

В тексте вотума недоверия указывается, что на первом чтении проекта государственного бюджета Юрген Лиги испытывал трудности с ответами на содержательные вопросы, что демонстрирует его некомпетентность, которую он пытался компенсировать общими фразами и оскорблениями. Авторы считают, что Лиги не обладает полным пониманием государственных финансов и, следовательно, не является профессионалом на своем посту.

По мнению авторов вотума, Лиги перешел границы приличия на первом чтении бюджета, неоднократно пытаясь унижать женщин-политиков из разных партий, считая их вопросы по бюджету пустыми придирками и называя депутатов лжецами. Это не что иное, как гендерная дискриминация, считают авторы.

Кроме того, по их мнению, заявление Лиги о том, что роль Рийгикогу в процессе принятия бюджета должна быть уменьшена, противоречит конституции и игнорирует принцип разделения властей.