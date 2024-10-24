Израильская авиация нанесла удары по пригородам Бейрута

Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило о по меньшей мере 17 израильских ударах, назвав их самыми жестокими с начала конфликта.

По данным NNA, атаке подвергся, в частности, район Эль-Лейлаки, где были разрушены шесть зданий, включая жилой комплекс. В результате израильских авиаударов один человек погиб и еще пять, включая ребенка, получили ранения, сообщило министерство здравоохранения Ливана. Ливанский телеканал Al Mayadeen, по данным dpa, близкий движению «Хезболла», заявил, что был атакован один из его офисов на юге Бейрута.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи ранее направил в X предупреждение жителям южных окраин Бейрута, рекомендовав им покинуть обозначенные на карте объекты, связанные с «Хезболла», которые подвергнутся атакам с воздуха.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболла» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку «Хезболла» и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.