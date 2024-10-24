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В ближайшее время обладателей жилищных кредитов ожидают положительные перемены

Редактор: rus.postimees.ee
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Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать базовую процентную ставку на предстоящих заседаниях, но вопрос заключается в темпах, пишет dv.ee.

Лагард отметила, что предпринимаемые с июня шаги были разумными, но это не обязывает ЕЦБ продолжать сокращения такими же темпами.

В то же время Лагард считает, что политикам не стоит быть излишне уступчивыми: «Мы должны быть осторожны и не делать поспешных выводов».

Ожидается, что аналитики ЕЦБ пересмотрят свои прогнозы в декабре. Инвесторы предполагают, что на октябрьском заседании банк объявит о еще одном сокращении на четверть процентного пункта, однако также существует вероятность более решительных действий.

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