В ближайшее время обладателей жилищных кредитов ожидают положительные перемены

Лагард отметила, что предпринимаемые с июня шаги были разумными, но это не обязывает ЕЦБ продолжать сокращения такими же темпами.

В то же время Лагард считает, что политикам не стоит быть излишне уступчивыми: «Мы должны быть осторожны и не делать поспешных выводов».

Ожидается, что аналитики ЕЦБ пересмотрят свои прогнозы в декабре. Инвесторы предполагают, что на октябрьском заседании банк объявит о еще одном сокращении на четверть процентного пункта, однако также существует вероятность более решительных действий.

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