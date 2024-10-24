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В четверг электричество на бирже подорожало более чем в два раза

Редактор: rus.postimees.ee
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Цены на электричество. Фото иллюстративное.
Цены на электричество. Фото иллюстративное. Фото: McPHOTO / B. Leitner via www.imago-images.de

Электричество на бирже в четверг, 24 октября, резко подорожало как в Эстонии, так и в других странах Балтии, а также в Финляндии, пишет Rus.ERR.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 24 октября превышает 12,6 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению со средой тариф вырос на 125%. Наиболее дорогим - от 23 до 26 центов за киловатт-час - электричество будет с 18 до 21:00.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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