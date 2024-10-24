Лига чемпионов «Барселона» сенсационно разгромила «Баварию», а французы – «Атлетико»

«Янг Бойз» - «Интер» 0:1

Итальянский «Интер» обыграл швейцарский «Янг Бойз»: единственный гол на третьей компенсированной минуте общего времени (90+3) забил французский форвард Маркус Тюрам.

«Интер» мог повести в счете раньше, но на 48-й минуте австрийский нападающий Марко Арнаутович не реализовал пенальти.

«Интер» набрал семь баллов в трёх играх Лиги чемпионов, у «Янг Бойза» нет очков в текущем розыгрыше турнира.

«Лейпциг» - «Ливерпуль» 0:1

Большой немецкий клуб «Лейпциг» пока ничем не может порадовать, поскольку до этого терпел поражения и от «Атлетико», и от «Ювентуса».

Открыл счет на 27-й минуте матча форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. «Лейпциг» на 83-й минуте тоже отличился голом, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Мы хорошо начали, но "Ливерпуль" использовал первый же момент. Мы хорошо действовали в обороне. В нападении было два реальных шанса, хорошая возможность была и у Шешко. На этом уровне нам надо использовать свои возможности. Мы не смогли улучшить свое положение в таблице, но у нас еще будет возможность исправить ситуацию. Продолжим работать и верить в себя», - прокомментировал поражение главный тренер «Лейпцига» Марко Розе.