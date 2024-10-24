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Лига чемпионов «Барселона» сенсационно разгромила «Баварию», а французы – «Атлетико»

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27-летний Рафинья проводит великолепный сезон.
27-летний Рафинья проводит великолепный сезон. Фото: Irina R. Hipolito

Бесспорной звездой Лиги чемпионов стал нападающий «Барселоны» Рафинья, который оформил хет-трик в победном матче со счетом 4:1 и открыл счет на первой минуте. Мадридский «Атлетико» потерпел неожиданное поражение.

«Барселона» - «Бавария» 4:1

«Барселона» одержала победу со счётом 4:1.

Счет уже на первой минуте открыл нападающий «Барселоны» Рафинья. На 10-й минуте ответный мяч «Баварии» забил Гарри Кейн, но гол был отменен после просмотра VAR. Затем Кейн, спустя восемь минут, снова забил гол.

Второй гол в ворота «Баварии» забил Левандовски, а к перерыву «Барса» вела в счете 3:1. Рафинья оформил хет-трик и сделал окончательный счет на 56-й минуте.

«Атлетико» - «Лилль» 1:3

После победы в стартовом туре над «Лейпцигом», а затем поражения от «Бенфики» со счетом 0:4, «Атлетико», в своем домашнем матче против «Лилля» быстро вырвался вперед. Казалось логичным, что испанцы легко справятся с французами, но этого не произошло: во втором тайме «Лилль» забил три гола, два из которых оформил канадский форвард Джонатан Дэвид.

После трёх сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Атлетико» имеет в своём активе три очка и находится на 26-м месте.

«Манчестер Сити» - чешская «Спарта» 5:0

«Манчестер Сити» установил новый рекорд Лиги чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии – 26 матчей.

В «Манчестер Сити», безусловно, блистал норвежец Эрлинг Холанд, который в этом сезоне забил уже 13 голов в 12 матчах. У «Сити» семь очков: они сыграли вничью с миланским «Интером» и обыграли «Слован» (Братислава). В активе «Спарты» четыре очка: победа над «Зальцбургом» и ничья со «Штутгартом».

«Янг Бойз» - «Интер» 0:1

Итальянский «Интер» обыграл швейцарский «Янг Бойз»: единственный гол на третьей компенсированной минуте общего времени (90+3) забил французский форвард Маркус Тюрам.

«Интер» мог повести в счете раньше, но на 48-й минуте австрийский нападающий Марко Арнаутович не реализовал пенальти.

«Интер» набрал семь баллов в трёх играх Лиги чемпионов, у «Янг Бойза» нет очков в текущем розыгрыше турнира.

«Лейпциг» - «Ливерпуль» 0:1

Большой немецкий клуб «Лейпциг» пока ничем не может порадовать, поскольку до этого терпел поражения и от «Атлетико», и от «Ювентуса».

Открыл счет на 27-й минуте матча форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. «Лейпциг» на 83-й минуте тоже отличился голом, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Мы хорошо начали, но "Ливерпуль" использовал первый же момент. Мы хорошо действовали в обороне. В нападении было два реальных шанса, хорошая возможность была и у Шешко. На этом уровне нам надо использовать свои возможности. Мы не смогли улучшить свое положение в таблице, но у нас еще будет возможность исправить ситуацию. Продолжим работать и верить в себя», - прокомментировал поражение главный тренер «Лейпцига» Марко Розе.

Ну а главный тренер ливерпульцев Арне Слот, занявший пост в этом году, вошел в историю, поскольку «Ливерпуль» никогда раньше не выигрывал 11 из своих первых 12 игр. Более того, клуб никогда раньше не выигрывал свои первые шесть выездных игр.

«Брест» - леверкузенский «Байер» 1:1

Действующий чемпион Германии и финалист Лиги Европы прошлого сезона «Байер» впервые потерял очки в Лиге чемпионов. «Брест» в своем первом сезоне Лиги чемпионов также имеет семь очков.

Матч завершился ничьей: на гол Флориана Виртца хозяева поля ответили точным ударом Пьерра Лес‑Мелу.

«Брест» с семью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, опережая «Байер» (7) по дополнительным показателям. «Аталанта» (5) идет на 12‑м месте, «Селтик» (4) — на 18‑м.

«Бенфика» -«Фейеноорд» 1:3

«Бенфика», выигравшая первые две игры и ранее забившая четыре безответных гола в ворота «Атлетико», совершенно неожиданно проиграла «Фейеноорду».

Голландский клуб движется с хорошей динамикой: они выиграли две игры подряд после поражения от «Леверкузена» со счетом 0:4 в первом туре.

Бергамо «Аталанта» - Глазго «Селтик» 0:0

«Аталанта» набрала пять очков в первых трех матчах (одна победа и две ничьи). Первая ничья случилась с «Арсеналом» в Лондоне, единственная победа – над донецким «Шахтером». «Селтик», обыгравший Братиславский «Слован» и проигравший дортмундской «Боруссии», продолжает игру с четырьмя очками.

«Зальцбург» - «Динамо» Загреб 0:2

«Динамо» записал свою первую победу и «подарил» «Зальцбургу» третье подряд поражение. Помимо того, что «Зальцбург» продолжает оставаться по нулям, в следующем туре они остались без Александра Шлагера, который за игру рукой получил красную карточку.

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