Бесспорной звездой Лиги чемпионов стал нападающий «Барселоны» Рафинья, который оформил хет-трик в победном матче со счетом 4:1 и открыл счет на первой минуте. Мадридский «Атлетико» потерпел неожиданное поражение.
Лига чемпионов ⟩ «Барселона» сенсационно разгромила «Баварию», а французы – «Атлетико»
«Барселона» - «Бавария» 4:1
«Барселона» одержала победу со счётом 4:1.
Счет уже на первой минуте открыл нападающий «Барселоны» Рафинья. На 10-й минуте ответный мяч «Баварии» забил Гарри Кейн, но гол был отменен после просмотра VAR. Затем Кейн, спустя восемь минут, снова забил гол.
Второй гол в ворота «Баварии» забил Левандовски, а к перерыву «Барса» вела в счете 3:1. Рафинья оформил хет-трик и сделал окончательный счет на 56-й минуте.
«Атлетико» - «Лилль» 1:3
После победы в стартовом туре над «Лейпцигом», а затем поражения от «Бенфики» со счетом 0:4, «Атлетико», в своем домашнем матче против «Лилля» быстро вырвался вперед. Казалось логичным, что испанцы легко справятся с французами, но этого не произошло: во втором тайме «Лилль» забил три гола, два из которых оформил канадский форвард Джонатан Дэвид.
После трёх сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Атлетико» имеет в своём активе три очка и находится на 26-м месте.
MD2: Lille beat Real Madrid— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2024
MD3: Lille beat Atleti
😮#UCL pic.twitter.com/nXNAISjt9y
«Манчестер Сити» - чешская «Спарта» 5:0
«Манчестер Сити» установил новый рекорд Лиги чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии – 26 матчей.
В «Манчестер Сити», безусловно, блистал норвежец Эрлинг Холанд, который в этом сезоне забил уже 13 голов в 12 матчах. У «Сити» семь очков: они сыграли вничью с миланским «Интером» и обыграли «Слован» (Братислава). В активе «Спарты» четыре очка: победа над «Зальцбургом» и ничья со «Штутгартом».
«Янг Бойз» - «Интер» 0:1
Итальянский «Интер» обыграл швейцарский «Янг Бойз»: единственный гол на третьей компенсированной минуте общего времени (90+3) забил французский форвард Маркус Тюрам.
«Интер» мог повести в счете раньше, но на 48-й минуте австрийский нападающий Марко Арнаутович не реализовал пенальти.
«Интер» набрал семь баллов в трёх играх Лиги чемпионов, у «Янг Бойза» нет очков в текущем розыгрыше турнира.
«Лейпциг» - «Ливерпуль» 0:1
Большой немецкий клуб «Лейпциг» пока ничем не может порадовать, поскольку до этого терпел поражения и от «Атлетико», и от «Ювентуса».
Открыл счет на 27-й минуте матча форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. «Лейпциг» на 83-й минуте тоже отличился голом, однако гол был отменен из-за офсайда.
«Мы хорошо начали, но "Ливерпуль" использовал первый же момент. Мы хорошо действовали в обороне. В нападении было два реальных шанса, хорошая возможность была и у Шешко. На этом уровне нам надо использовать свои возможности. Мы не смогли улучшить свое положение в таблице, но у нас еще будет возможность исправить ситуацию. Продолжим работать и верить в себя», - прокомментировал поражение главный тренер «Лейпцига» Марко Розе.
Ну а главный тренер ливерпульцев Арне Слот, занявший пост в этом году, вошел в историю, поскольку «Ливерпуль» никогда раньше не выигрывал 11 из своих первых 12 игр. Более того, клуб никогда раньше не выигрывал свои первые шесть выездных игр.
Liverpool have won their first six away games of a single season for the first time in their history.— Squawka (@Squawka) October 23, 2024
Liverpool have won 11 of their first 12 games of a single season for the first time in their history.
What a start to life in England for Arne Slot. 😍 pic.twitter.com/qSPXWCqfUh
«Брест» - леверкузенский «Байер» 1:1
Действующий чемпион Германии и финалист Лиги Европы прошлого сезона «Байер» впервые потерял очки в Лиге чемпионов. «Брест» в своем первом сезоне Лиги чемпионов также имеет семь очков.
Матч завершился ничьей: на гол Флориана Виртца хозяева поля ответили точным ударом Пьерра Лес‑Мелу.
«Брест» с семью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, опережая «Байер» (7) по дополнительным показателям. «Аталанта» (5) идет на 12‑м месте, «Селтик» (4) — на 18‑м.
«Бенфика» -«Фейеноорд» 1:3
«Бенфика», выигравшая первые две игры и ранее забившая четыре безответных гола в ворота «Атлетико», совершенно неожиданно проиграла «Фейеноорду».
Голландский клуб движется с хорошей динамикой: они выиграли две игры подряд после поражения от «Леверкузена» со счетом 0:4 в первом туре.
Бергамо «Аталанта» - Глазго «Селтик» 0:0
«Аталанта» набрала пять очков в первых трех матчах (одна победа и две ничьи). Первая ничья случилась с «Арсеналом» в Лондоне, единственная победа – над донецким «Шахтером». «Селтик», обыгравший Братиславский «Слован» и проигравший дортмундской «Боруссии», продолжает игру с четырьмя очками.
«Зальцбург» - «Динамо» Загреб 0:2
«Динамо» записал свою первую победу и «подарил» «Зальцбургу» третье подряд поражение. Помимо того, что «Зальцбург» продолжает оставаться по нулям, в следующем туре они остались без Александра Шлагера, который за игру рукой получил красную карточку.