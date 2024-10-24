Цирк начал первые соревнования этапа Кубка мира, уверенно обеспечив себе место в финале

Цирк преодолел 400-метровую дистанцию предварительного раунда вольным стилем с результатом 3:42,99, что позволило ему выйти в финал с шестым лучшим временем.

«Очень быстрый предварительный заплыв, - сказал Цирк, показавший девятый лучший результат в карьере. – Нужно еще поднажать, чтобы выход в дальнейшие соревнования был гарантированным, но и сейчас работа была проделана не впустую и, безусловно, можно плыть еще быстрее».

Сильнейшим на этой дистанции оказался Киран Смит, действующий чемпион мира на этой дистанции, (3,39,15). За ним следовали Дункан Скотт (3:40,91) и Ким У Мин, бронзовый призер Олимпиады в Париже (3:41,79).

В финале, который стартует в 13:41, Цирк стартовать быстрее.

«В первой половине дистанции нужно действовать смелее и плыть с быстрейшими так долго, насколько это возможно. Я думаю, что финал снова будет очень быстрым».

Трибунцову не хватило малости до выхода в финал

Вторым эстонцем, выступающим на этом этапе Кубка мира, стал Ральф Трибунцов, выступавший на дистанции 50 метров вольным стилем среди мужчин. 30-летний пловец преодолел две длины бассейна за 21:53 – ему не хватило малости до выхода в финал.

Трибунцов финишировал девятым среди 66 пловцов. До выхода в финал ему не хватило 0,13 секунды. Кореец Джи Ючан в предварительном заплыве на этой дистанции оказался самым быстрым - 20,95.

Личный рекорд Трибунцова, а также рекорд Эстонии на дистанции 50 метров вольным стилем, установленный в прошлом году составил 21,22.

Цирк написал в социальных сетях, что вновь выступит в Инчхоне на четырех дистанциях: «Вместо 1500 м вольным стилем на этом этапе я постараюсь побить свой личный рекорд на 800 метрах, все остальное - то же самое».