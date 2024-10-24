Полиция отреагировала усиленным составом: поступило сообщение, что в одном из таллиннских автобусов найдено взрывное устройство

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом и задержала 50-летнего мужчину: у него нашли предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место происшествия саперы установили, что это не настоящая граната и что предмет не содержит взрывчатых веществ.

Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сказал, что полиция со всей серьезностью относится к любым сообщениям о возможных взрывных устройствах или огнестрельном оружии. «К счастью, на месте выяснилось, что эта вещь на самом деле не представляет угрозы для кого-либо», - сказал Кирсс.

«Я хотел бы напомнить всем, что демонстрация чего-либо, напоминающего оружие или взрывное устройство, в общественном месте недопустима - мы также начали уголовное производство в отношении 50-летнего мужчины», - пояснил оперативный дежурный.