Переживший кошмарное падение олимпийский призер вынужден пропустить сезон

Норвежский горнолыжник разбился во время этапа, проходившего в январе в Вегене (Швейцария). Он мчался вниз по склону со скоростью 145 км/ч и в какой-то момент внезапно потерял равновесие. Кильде отбросило на амортизационную сеть, а от нее его вновь выбросило на трассу.

Спустя день после происшествия тогдашний врач норвежской команды Марк Якоб Штраус сообщил, что Кильде повезло – он отделался без переломов. Но лыжник повредил плечо, и потребовалась операция.

К июню Кильде достаточно поправился, чтобы снова встать на лыжи, но затем все полетело под откос. «К сожалению, в июле плечо разболелось вновь, начались осложнения. После десятинедельного курса антибиотиков придется сделать еще одну операцию, чтобы полностью исправить плечо», - передает его слова шведский портал Aftonbladet.

Очередная операция означает, что абсолютный победитель Кубка мира по горным лыжам 2020 года и двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года по горным лыжам пропустит сезон 2024/2025. «К сожалению, я не буду выступать в этом сезоне. Я полностью настроен на выздоровление и сделаю все возможное, чтобы вернуться настолько сильным, насколько это возможно», - сказал Кильде.

Тронд Флобергхаген, врач сборной Норвегии по горнолыжному спорту, ожидает, что Кильде снова выйдет на старт в следующем сезоне, то есть в 2025/2026 году.

За свою карьеру Кильде выиграл 21 этап Кубка мира. Помимо серебра, на Олимпийских играх у него есть еще и олимпийская бронза, которую он завоевал в гигантском слаломе в 2022 году.