На прошедшем во вторник публичном заседании члены конституционной комиссии Рийгикогу пришли к выводу, что лишение граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах требует внесения поправок в Конституцию. Мы рады, что члены конституционной комиссии достигли определенной позиции, но не можем не выразить сожаления, что это заняло у них так много времени.
Колонка Postimees ⟩ Искусство жонглирования в исполнении министра внутренних дел
Еще в марте Postimees писал в своей передовице, что внесение поправок в Конституцию нужно начинать немедленно, потому что даже в срочном порядке это займет не менее семи месяцев. Если Рийгикогу удастся собрать 81 голос «за», то изменения в Конституцию могут быть внесены уже к апрелю следующего года. После этого до следующих местных выборов останется еще пять месяцев.
К сожалению, Государственный суд не уточнил, что именно подразумевается под «достаточным временем», которое необходимо предоставить для адаптации к изменениям в Законе о выборах. Это, в свою очередь, означает, что изменения в законе могут быть оспорены, и, похоже, что поезд выборов 2025 года уже ушел.
Мы живем в демократическом правовом государстве, и изменение Конституции и Закона о выборах не должно быть простым процессом. Однако оно не должно быть невозможным, и те, кто применяет тактику затягивания, должны нести за это ответственность. В нынешней ситуации это должна сделать Социал-демократическая партия, потому что никто не ожидает, что Центристская партия поддержит лишение граждан России и Белоруссии права голоса.
Аргумент социал-демократов, что лишенные права голоса граждане России и Белоруссии, проживающие в Эстонии, могли бы представлять дополнительную угрозу для безопасности страны, уже был слабым, но после выступления министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (СДП) во вторник в Рийгикогу он полностью утратил всякую серьезность.
Выступление Ляэнеметса оставило впечатление, что ему трудно совмещать свои роли. Как министр внутренних дел он говорил о том, что церковь, подчиняющаяся патриархату, оправдывающему войну и терроризм, представляет угрозу безопасности. Как председатель Социал-демократической партии он утверждал, что участие граждан стран, оправдывающих войну и терроризм, в выборах в Эстонии не представляет такой угрозы. Эти заявления неубедительны.
Но все-таки необходимо называть вещи своими именами. Наш колумнист Андрей Кузичкин был прав, когда несколько недель назад писал, что социал-демократы пытаются заполучить русские голоса. И действительно, есть за что бороться: на прошлых муниципальных выборах социал-демократы получили в Ласнамяэ три процента голосов, а центристы - 77 процентов.
Однако в таком случае для социал-демократов голоса важнее, чем безопасность Эстонии, не говоря уже об этике. Но все это мы уже видели раньше. Это страница из учебника, написанного Эдгаром Сависааром, когда эстонским избирателям говорилось одно, а русским - другое.
Сависаар был умелым жонглером, который умел одновременно держать в воздухе несколько мячей, но в итоге они все равно упали ему на голову. Кажется, что у Лаури Ляэнеметса и Евгения Осиновского есть твердое желание повторить этот опыт.