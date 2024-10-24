Колонка Postimees Искусство жонглирования в исполнении министра внутренних дел

Еще в марте Postimees писал в своей передовице, что внесение поправок в Конституцию нужно начинать немедленно, потому что даже в срочном порядке это займет не менее семи месяцев. Если Рийгикогу удастся собрать 81 голос «за», то изменения в Конституцию могут быть внесены уже к апрелю следующего года. После этого до следующих местных выборов останется еще пять месяцев.

К сожалению, Государственный суд не уточнил, что именно подразумевается под «достаточным временем», которое необходимо предоставить для адаптации к изменениям в Законе о выборах. Это, в свою очередь, означает, что изменения в законе могут быть оспорены, и, похоже, что поезд выборов 2025 года уже ушел.

Мы живем в демократическом правовом государстве, и изменение Конституции и Закона о выборах не должно быть простым процессом. Однако оно не должно быть невозможным, и те, кто применяет тактику затягивания, должны нести за это ответственность. В нынешней ситуации это должна сделать Социал-демократическая партия, потому что никто не ожидает, что Центристская партия поддержит лишение граждан России и Белоруссии права голоса.