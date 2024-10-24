В четверг отели и рестораны в знак протеста приостановят работу

Как сообщает EHRL, 31 октября с 12:30 до 12:40 работа в кафе, ресторанах и местах размещения по всей Эстонии будет приостановлена в знак протеста. В качестве лозунга сектор гостеприимства, сильно пострадавший от кризиса, использует выражение «Jätku leiba!» («Приятного аппетита!» или дословно - «Вдоволь хлеба!»), чтобы подчеркнуть важность благосостояния людей, а также для того, чтобы привлечь внимание к чрезмерно жесткой налоговой политике правительства.

«Мы не можем молча мириться с тем, что житель Эстонии платит больше налогов, чем другие жители Европы, и что возможности отдыха становятся для большинства слишком дорогими. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как вместо увеличения экспорта и развития предпринимательства государство лишь повышает налоги и не способствует восстановлению экономики», - сказала глава союза Киллу Майдла.

По словам Майдла, «хлеба» желают как жителям Эстонии, так и экономике страны в целом, что напрямую связано с представлением о благосостоянии общества и налоговыми поступлениями.

Кроме того, в рамках акции EHRL хочет обратить внимание на то, что сфера туризма не оправилась от кризиса и что страна отказывается от доходов, поступающих из сферы туризма из-за ухудшения налоговой среды.