Под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) 31 октября в знак протеста против налоговой политики правительства по всей стране будет приостановлена работа в кафе, ресторанах и местах и размещения.
В конце октября отели и рестораны приостановят работу в знак протеста
Как сообщает EHRL, 31 октября с 12:30 до 12:40 работа в кафе, ресторанах и местах размещения по всей Эстонии будет приостановлена в знак протеста. В качестве лозунга сектор гостеприимства, сильно пострадавший от кризиса, использует выражение «Jätku leiba!» («Приятного аппетита!» или дословно - «Пусть хлеба будет в достатке!»), чтобы подчеркнуть важность благосостояния людей, а также для того, чтобы привлечь внимание к чрезмерно жесткой налоговой политике правительства.
«Мы не можем молча мириться с тем, что житель Эстонии платит больше налогов, чем другие жители Европы, и что возможности отдыха становятся для большинства слишком дорогими. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как вместо увеличения экспорта и развития предпринимательства государство лишь повышает налоги и не способствует восстановлению экономики», - сказала глава союза Киллу Майдла. По словам Майдла, «хлеба» желают как жителям Эстонии, так и экономике страны в целом, что напрямую связано с представлением о благосостоянии общества и налоговыми поступлениями.
Кроме того, в рамках акции EHRL хочет обратить внимание на то, что сфера туризма не оправилась от кризиса и что страна отказывается от доходов, поступающих из сферы туризма из-за ухудшения налоговой среды.
Нынешний налог с оборота (НСО) в сфере услуг по размещению соответствует среднему европейскому уровню, но повышение его до 13% со следующего года сделает Эстонию одной из самых дорогих стран в Европе, говорят представители союза. НСО в секторе общественного питания уже вырос на 2% в этом году и вырастет на столько же в следующем. При ставке НСО в 24% ресторанный сектор Эстонии облагается налогом почти вдвое выше, чем в среднем по Европе.
«Сектор гостеприимства стремится к конкурентной бизнес-среде. Одним из решений могло бы стать рассмотрение системы, аналогичной европейской, где для услуг общественного питания установлена более низкая ставка НСО, чтобы поддержать трудоемкий и низкодоходный сектор», - сказала глава союза.
Акции протеста пройдут одновременно во всех трех странах Балтии. Латвия и Литва не повышали общие налоги, неизменным остался и НСО на услуги размещения (12% в Латвии и 9% в Литве), но, как и в Эстонии, в этих странах налоги на услуги общественного питания выше, чем в остальной Европе, и они обеспокоены конкурентоспособностью своих услуг из-за роста стоимости сырья и рабочей силы.
Латвийские и литовские предприятия не только останавливают работу, но и устраивают акции протеста перед правительственными зданиями. Ранее Союз отелей и ресторанов не организовывал акций протеста - это первый случай демонстрации.