Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка

«Она потеряла ребенка в пятницу перед боем, что было довольно плохо. Я не ищу оправданий (Фьюри проиграл Усику в поединке – ред.), но она была на шестом месяце беременности. Это не похоже на небольшой выкидыш в начале. Вы должны физически родить мертвого ребенка, самостоятельно, пока ваш муж находится в чужой стране. Я не мог быть рядом с ней в тот момент, и это тяжело для меня. Я был с этой женщиной дольше, чем не был с ней, поэтому трудно, что я не мог быть рядом с ней», - сказал Фьюри.

Как сказал Тайсон Фьюри, до боя он ничего не знал, хотя и подозревал неладное.

«Когда она сказала, что не может приехать, то я знал, что есть проблема. Обычно она приходит на неделю перед боем, но из-за высокого давления не могла приехать. Я спросил ее, что произошло, и попросил мне рассказать, но она не сказала. Так что я знал. Я знал, что есть проблема. Я сказал своему брату: «Она потеряла этого ребенка». Она никогда не говорила мне, что потеряла ребенка, но я знал. Когда я вернулся, я получил неизбежное подтверждение, что ребенка больше нет, но она держала это в себе. Проходить через это в одиночку нехорошо».

Он также добавил: «у нас уже были выкидыши, и это случается. Будут ли у нас еще дети? Я не знаю, вернулась ли она после этого к нормальному состоянию. Это требует много времени, чтобы прийти в себя. Но больше никаких этих болезненных вещей сейчас, потому что я расплачусь», - рассказал боксер.

Семья Тайсона Фьюри растит семерых детей.