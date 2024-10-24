Tallink Grupp: несмотря на текущие экономические условия, мы достигли хороших результатов

«Несмотря на текущие экономические условия и состояние рынков, мы завершили третий квартал с хорошим результатом. Учитывая, что нам не хватает средств на реализацию двух судов, наша экономическая ситуация была и остается крайне нестабильной, а доверие потребителей находится на низком уровне, я считаю, что мы достигли хороших квартальных результатов», - сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Group.