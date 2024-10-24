«Несмотря на текущие экономические условия и состояние рынков, мы завершили третий квартал с хорошим результатом. Учитывая, что нам не хватает средств на реализацию двух судов, наша экономическая ситуация была и остается крайне нестабильной, а доверие потребителей находится на низком уровне, я считаю, что мы достигли хороших квартальных результатов», - сказал Пааво Ныгене, председатель правления Tallink Group.
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Tallink Grupp: несмотря на текущие экономические условия, мы достигли хороших результатов
«Tallink Group является эффективной организацией, и ее результаты подтверждают намерение снова стать солидной дивидендной компанией после нескольких лет кризиса. Четвертый и последний квартал этого года в самом разгаре, и если в течение этого квартала не произойдет никаких серьезных неожиданных событий, Tallink выполнит свое обещание о регулярной выплате дивидендов», - сказал Ныгене.
Оборот Tallink в третьем квартале снизился на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 231,9 млн евро. Чистая прибыль снизилась на 24,4% до 36,8 млн евро.