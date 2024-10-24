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Рабочий потушил пламя и тлеющую проводку в покрасочном цехе

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Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото).
Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото). Фото: Kristjan Teedema

Накануне вечером в поселке Тырванди волости Камбья из-за неисправности электросистемы загорелись две распределительные коробки на потолке подсобного помещения покрасочного цеха.

По сведениям Центра тревоги, инцидент в Тырванди произошел в среду в 18:28, из цеха огонь по проводке перекинулся на чердак.

Сотрудник компании действовал грамотно и порошковым огнетушителем потушил пламя в распределительных коробках и горящую проводку на чердаке.

Прибывшие на место происшествия спасатели окончательно потушили горящий чердак с помощью водомета и переносного огнетушителя.

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