Накануне вечером в поселке Тырванди волости Камбья из-за неисправности электросистемы загорелись две распределительные коробки на потолке подсобного помещения покрасочного цеха.
Рабочий потушил пламя и тлеющую проводку в покрасочном цехе
По сведениям Центра тревоги, инцидент в Тырванди произошел в среду в 18:28, из цеха огонь по проводке перекинулся на чердак.
Сотрудник компании действовал грамотно и порошковым огнетушителем потушил пламя в распределительных коробках и горящую проводку на чердаке.
Прибывшие на место происшествия спасатели окончательно потушили горящий чердак с помощью водомета и переносного огнетушителя.