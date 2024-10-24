Очень важное решение Госсуд: пользование недвижимостью не влияет на право собственности

Коллегия пояснила, что сособственник физически не владеет определенной частью земли или зданий, и этот принцип не меняется от наличия порядка пользования.

В 2022 году один из сособственников дома и земли в волости Виймси обратился в уездный суд с ходатайством прекратить отношения сособственности и продать недвижимость на публичных торгах. Дом и земля принадлежат двум сособственникам в равных условных долях. Однако сособственники заключили договор пользования, согласно которому сособственник, обратившийся в суд, пользовался более новой и более высоко оцененной частью дома, а другой - старой частью дома.

Уездный суд удовлетворил ходатайство, но распределил полученные от продажи деньги таким образом, что примерно 80 процентов должно было достаться обратившемуся в суд сособственнику, который использует более новую часть здания, а остальные 20 процентов использующему старую часть здания. Окружной суд согласился с таким распределением.

Весной этого года спор дошел до Государственного суда. В сентябре на заседании Госсуда обсуждался вопрос о том, могут ли в случае прекращения совместной собственности полученные от продажи на аукционе денежные средства распределены между сособственниками иначе, чем согласно размерам условных частей совместной собственности.