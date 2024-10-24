В принятом в среду решении Государственный суд подчеркнул, что порядок пользования совместной собственностью регулирует только практическое использование совместной собственности, а не влияет на размер ее условной доли.
Очень важное решение ⟩ Госсуд: пользование недвижимостью не влияет на право собственности
Коллегия пояснила, что сособственник физически не владеет определенной частью земли или зданий, и этот принцип не меняется от наличия порядка пользования.
В 2022 году один из сособственников дома и земли в волости Виймси обратился в уездный суд с ходатайством прекратить отношения сособственности и продать недвижимость на публичных торгах. Дом и земля принадлежат двум сособственникам в равных условных долях. Однако сособственники заключили договор пользования, согласно которому сособственник, обратившийся в суд, пользовался более новой и более высоко оцененной частью дома, а другой - старой частью дома.
Уездный суд удовлетворил ходатайство, но распределил полученные от продажи деньги таким образом, что примерно 80 процентов должно было достаться обратившемуся в суд сособственнику, который использует более новую часть здания, а остальные 20 процентов использующему старую часть здания. Окружной суд согласился с таким распределением.
Весной этого года спор дошел до Государственного суда. В сентябре на заседании Госсуда обсуждался вопрос о том, могут ли в случае прекращения совместной собственности полученные от продажи на аукционе денежные средства распределены между сособственниками иначе, чем согласно размерам условных частей совместной собственности.
В своем решении Государственный суд указал, что полученные на аукционе деньги должны быть разделены между сособственниками в соответствии с размером условных частей их совместной собственности, в данном случае, если условные части, принадлежащие сособственника, одинаковы, результат продажи с аукциона должен быть распределен между сособственниками поровну.
Гражданская коллегия Госсуда подчеркнула, что порядок использования совместной собственности регулирует только использование совместной собственности, а не владение ею.
Коллегия также пояснила, что часть совместной собственности является мнимой (мысленной, условной - в переводах юридических текстов могут быть использованы разные варианты. - прим. пер.) частью совместной собственности, физически не отграниченной от недвижимого имущества, и считать здание или часть здания принадлежащими только тому или иному собственнику, неверно.
Коллегия пояснила, что у суда нет оснований придавать действующему закону иное содержание, даже если обе стороны судебного разбирательства понимают действующий закон одинаково неправильно или сознательно хотят, чтобы суд неправильно применил нормы Материального права.
Если стороны желают, чтобы суд разрешил спор иначе, чем предусмотрено действующим законодательством, стороны могут прийти к судебному компромиссу. Стороны также могут урегулировать прекращение совместной собственности, в том числе распределение выручки от ее реализации, нотариально удостоверенным соглашением.
Также Государственный суд уточнил, что если одно лицо получит компенсацию, соответствующую размеру его условной доли в совместной собственности, нельзя утверждать, что этот сособственник неосновательно обогатился за счет другого.