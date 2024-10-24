Почему выборы в Грузии называют историческими и чего от них ждать

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Участница протеста против принятия т.н. закона об иноагентах с флагом Европы. Тбилиси. 28 мая 2024 года Фото: Vano SHLAMOV / AFP

Предвыборные опросы рисуют неоднозначную картину: согласно одним, правящая партия комфортно получает большинство, согласно другим — оппозиционные партии в сумме набирают больше.

По мнению политолога Гии Нодиа, шансы оппозиции на победу возросли после принятия так называемого «закона об иноагентах» весной этого года, которым правящая партия фактически «выстрелила себе в ногу».

«Они тем самым мобилизовали общество, прежде всего молодежь, против себя. Молодые люди традиционно аполитичны и гораздо менее активно участвуют в выборах, но тут, я думаю, молодое поколение увидело, что нравится им оппозиция или нет - это второстепенно, решается судьба страны, и они должны быть более активны», - говорит Нодиа.

У оппозиции остаются проблемы с самоорганизацией и ресурсами, а также нет достаточной ясности в том, каким будет правительство в случае ее победы, говорит политолог. Кроме того, он отмечает некий скептицизм в обществе относительно того, насколько возможна смена власти через выборы и насколько «Грузинская мечта» готова признать поражение, если получит плохой результат.

Если же «Грузинская мечта» победит честно, революционные сценарии маловероятны, считает политолог Гия Хухашвили.

«Здесь главное - ощущение избирателя. Всегда понятно, кто выиграл. Искусственных революций на самом деле не бывает, - говорит он. - Революцию всегда готовит сама себе власть, потому что если нет реальной почвы, никакой революции в природе быть не может».