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Оказалось, что в очень хорошем экологическом состоянии в Эстонии находится лишь один водоем

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Река Леммйыги.
Река Леммйыги. Фото: Wikimedia Commons / SOOLAVARES

Единственный водоем в Эстонии, который находится в очень хорошем экологическом состоянии, - это река Леммйыги 2 (от ручья Леммйыги в Хюпассааре до устья). Река, расположенная в Вильяндимаа на территории национального парка Соомаа, окружена лишь болотами, лесами и другими реками, сообщают в Агентстве окружающей среды.

В 2017 году были проведены исследования химического состава воды, растительности, крупных беспозвоночных и рыб. На основании полученных данных состояние водоемов было оценено как очень хорошее.

Что же не так с другими водоемами?

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