Оказалось, что в очень хорошем экологическом состоянии в Эстонии находится лишь один водоем

Единственный водоем в Эстонии, который находится в очень хорошем экологическом состоянии, - это река Леммйыги 2 (от ручья Леммйыги в Хюпассааре до устья). Река, расположенная в Вильяндимаа на территории национального парка Соомаа, окружена лишь болотами, лесами и другими реками, сообщают в Агентстве окружающей среды.