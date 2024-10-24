Убыточный экомагазин сократил четверть сотрудников

Выручка Biomarket, занимающегося розничной и оптовой торговлей экотоварами, в прошлом году составила 5,2 миллиона, а убытки - почти 300 000 евро. В отчете компании указано, что снижение объемов продаж в розничной торговле Эстонии привело и к снижению выручки Biomarket. Компания сократила убытки и планирует выйти в прибыль в следующем году.