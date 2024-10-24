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Убыточный экомагазин сократил четверть сотрудников

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Магазин Biomarket.
Магазин Biomarket. Фото: Margus Ansu

Экомагазин Biomarket сократил убытки в прошлом финансовом году, но закрыл магазин в торговом центре Kristiine и сократил четверть сотрудников, пишут «Деловые ведомости».

Выручка Biomarket, занимающегося розничной и оптовой торговлей экотоварами, в прошлом году составила 5,2 миллиона, а убытки - почти 300 000 евро. В отчете компании указано, что снижение объемов продаж в розничной торговле Эстонии привело и к снижению выручки Biomarket. Компания сократила убытки и планирует выйти в прибыль в следующем году.

Экомагазин сосредоточился на сокращении затрат, закрыл магазин в торговом центре Kristiine и одно производственное подразделение: в Biomarket работало 35 человек, что на 26% меньше, чем годом ранее.

Подробнее читайте не dv.ee.

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