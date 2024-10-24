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Прибыль SEB Bank упала на 30 миллионов евро

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Банк SEB.
Банк SEB. Фото: Bob Strong

За первые девять месяцев SEB Bank получил прибыль в размере 148,3 миллиона евро, что почти на 30 миллионов евро меньше, чем за тот же период годом ранее.

По словам председателя правления SEB Bank Аллана Парика, первые признаки восстановления экономической активности в Эстонии можно заметить уже через девять месяцев.

«Несмотря на продолжающийся уже более двух лет экономический спад, кредитный портфель SEB продолжает расти во всех группах клиентов. Рост кредитов для частных лиц обусловлен повышением интереса к кредитам на покупку жилья. За первые девять месяцев этого года SEB выдал 3330 новых кредитов на покупку жилья, а объем продаж кредитов на покупку жилья увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом», - сказал Парик.

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