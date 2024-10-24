Прибыль SEB Bank упала на 30 миллионов евро

«Несмотря на продолжающийся уже более двух лет экономический спад, кредитный портфель SEB продолжает расти во всех группах клиентов. Рост кредитов для частных лиц обусловлен повышением интереса к кредитам на покупку жилья. За первые девять месяцев этого года SEB выдал 3330 новых кредитов на покупку жилья, а объем продаж кредитов на покупку жилья увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом», - сказал Парик.