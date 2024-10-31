Чт, 31.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Конец эпохи алмазов и беглых российских топ-менеджеров. Старейший коммерческий банк Эстонии закрывается

В июне 2019 года банк Tallinna Äripank AS был переименован в TBB Pank AS. Фото: Konstantin Sednev/Postimees/Scanpix
Copy

TBB pank - один из старейших коммерческих банков Эстонии и он, по всем признакам, закрывается. Первые звоночки публично прозвенели в начале года, сегодня они уже очевидны. Разбираемся, чем банк был известен, а особенно малоизвестен, как выживал в своем микроформате среди банков-гигантов и что произошло с его бизнес-моделью к 2024 году. 

На прошлой неделе TBB pank, более известный широкой общественности как Äripank, сообщил о прекращении или приостановлении основных финансовых услуг. Приостановлены открытие расчетных счетов для новых клиентов, прием срочных и сберегательных вкладов, открытие счетов в ценных бумагах, сдача в аренду сейфовых ячеек новым клиентам.

Остановлен приём заявлений о финансировании, а в контору банка с некоторых пор можно прийти только по предварительной договоренности.

Банк TBB pank, известный по прежнему названию как Tallinna Äripank, движется к ликвидации.
Банк TBB pank, известный по прежнему названию как Tallinna Äripank, движется к ликвидации. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Тем, кто следит за новостями в финансовой сфере, уже давно было понятно, что дела у TBB идут неважно и, скорее всего, он двигается либо к продаже, либо к ликвидации. Два месяца назад банк LHV получил разрешение от Департамента конкуренции на покупку части кредитного портфеля банка TBB.

Финальный удар нанесла инспекция

Признаки проблем проявились еще зимой. В январе этого года Финансовая инспекция ограничила деятельность банка TBB, обнаружив недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

В ходе проверки выяснилось, что внутренние правила TBB банка не соответствовали требованиям и банк не контролировал должным образом своих клиентов, не сообщал об их подозрительных сделках. Банк обязали устранить эти недостатки.

Поскольку акционеры банка уже искали покупателей на момент этого ограничения, предписание Финансовой инспекции не стало причиной будущего закрытия банка, конечно. Однако, похоже, что оно вбило последний гвоздь в крышку гроба TBB Pank.

Сразу после наложенного инспекцией ограничения банк сообщил, что прекращает оказывать платежные услуги в страны за пределами Европейской экономической зоны, платежные услуги юридическим лицам-нерезидентам и тем резидентам, у которых хотя бы один бенефициар является нерезидентом.

Rus.Postimees попросил председателя правления банка Игоря Новикова рассказать, связано ли решение владельцев закрыть банк с тем, что после постановления финансового контроля TBB Bank не сотрудничает с определенными клиентами, которые считаются сегодня рискованными? 

Вероятно, таких клиентов, которых нужно было тщательнее контролировать либо вообще не брать на обслуживание, оказалось слишком много и это подкосило бизнес-модель, работавшую десятилетиями.

В правлении банка нам сообщили, что дело не в этом. Причина закрытия в том, что «в последние годы акционеры банка испытывали неуверенность касательно устойчивости и прибыльности деятельности банка», - сообщил банк.

10.04.2019 года. Глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер на брифинге по поводу борьбы финансового сектора с омыванием денег и финансированием терроризма. 
10.04.2019 года. Глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер на брифинге по поводу борьбы финансового сектора с омыванием денег и финансированием терроризма. Фото: Konstantin Sednev/Postimees/Scanpix

Санкции против РФ не повлияли?

Почему именно в последние годы появились сомнения в устойчивости и прибыльности? Читаем отчет TBB pank за 2023 год: «В 2023 году продолжилась политика экономических санкций, направленная на изоляцию России от мировой экономики, рынков технологий и сырьевых рынков. 

Это вызвало в России трудности расчетов клиентов банка, ведущих бизнес в Беларуси, Украине и странах СНГ. Банк осуществлял все платежи с указанными странами в основном через Райффайзенбанк».

Правда, дальше в отчете говорится, что доходная база банка практически не зависит от реализации этих геополитических рисков, так как банк не финансирует нерезидентов Эстонии и не осуществляет операции с валютами в России, Беларуси и Украине.

«Доля кредитных клиентов, в структуре которых есть бенефициары этих стран, составляет всего 1,2% кредитного портфеля. Ресурсная база привлеченных банком денежных средств также независима от средств резидентов России, Беларуси и Украины», - говорится в отчете TBB pank за 2023 год.

По состоянию на 31.12.2023 г. вклады резидентов России, Беларуси и Украины составляют всего 3,2% всех вкладов. В структуре собственников и клиентов банковской группы AS TBB попавших под санкции клиентов нет.

С учетом изложенного остается неясным, зачем в отчете специально упоминаются события и риски, которые на прибыльность банка никак не влияют и почему все-таки банк был выставлен на продажу. Продажа, правда, не случилась. 

«Покупателя, способного инвестировать в объеме, необходимом для дальнейшего развития банка, не нашлось»

Комментарии правления TBB pank

Мы спросили, будет банк закрыт путем обычной ликвидации или банкротства. Правление банка сообщило, что «обсуждались различные варианты, в том числе привлечение дополнительного финансирования, продажа банка новым акционерам, добровольная ликвидация и другое».

Покупателя и инвестора найти не удалось, поэтому банк ждет прекращение деятельности путем обычной ликвидации. «Необходимые шаги запланированы, и наши клиенты, партнеры и общественность уже знают о них», - прокомментировали в TBB pank.

Пока банк продолжает работать под надзором Финансовой инспекции, чтобы обеспечить права и интересы клиентов. «TBB Bank платежеспособен и обслуживает клиентов, выполняя их требования в полном объеме», - комментирует правление.

Решение о ликвидации TBB Bank не связано с предписанием, вынесенным Финансовой инспекцией в начале этого года, поскольку все недостатки, указанные в предписании, были своевременно и правильно устранены TBB

Комментарий правления TBB pank

Как жил и как умер Максим

Банк TBB, ранее известный как Tallinna Äripank, является старейшим действующим коммерческим банком Эстонии. У него около 5000 клиентов и он занимает 0,3% рынка Эстонии. Что с ним произошло и почему за 33 года он не вышел за пределы своего нишевого формата с микродолей на рынке, но при этом и не закрывался?

Одна из первых контор Äripank в Таллинне, март 1994 года.FOTO: Meelis Lokk/Postimees
Одна из первых контор Äripank в Таллинне, март 1994 года.FOTO: Meelis Lokk/Postimees Фото: MEELIS LOKK/PM/SCANPIX BALTICS

Банк был создан в 1991 году и до июня 2019 года работал под названием Tallinna Äripank AS. Сегодня его крупнейшим акционером является компания Leonarda Invest AS, но фактическим бенефициаром всей группы компаний TBB (AS TBB pank, и TBB liising, и в AS TBB Invest) указан россиянин Андрей Жуков. 

Андрей Жуков появился в составе правления банка в январе 1998 г. По состоянию на сентябрь 2024 года связанным с Жуковым лицам принадлежало 44,47% акций банка и он фактически является мажоритарным акционером.

Остальным акционерам принадлежат пакеты меньше 10 %. Пакет акций, составляющих 9,57% капитала банка принадлежит Сергею Элошвили, в далеком прошлом - офицеру эстонской полиции. 

Еще четыре крупных акционера являются резидентами Эстонии, Испании, Литвы и Великобритании. 

Название Tallinna Äripank сменил в июне 2019 г. Причину ребрендинга банк тогда не озвучил, но в это же время сотрудники Центральной криминальной полиции задержали трех работников Äripank по подозрению в отмывании денег.

Центральной криминальной полицией (ЦеКриПо) было возбуждено уголовное дело, в ходе которого проверяли подозрения об отмывании денег и получении взятки работниками банка Tallinna Äripank.

В поле зрения полиции оказались сделки нерезидентов. Уголовное дело возбудили летом 2018 года, а в начале июня 2019 года произошли уже задержания. На сегодня, правда, это дело для полиции и прокуратуры выглядит пшиком.

В ноябре прошлого года Харьюский уездный суд оправдал двоих связанных с банком TBB людей, обвиняемых в отмывании средств. Пока окончательного решения по этому уголовному делу нет, но и оно, и последнее предписание Финансовой инспекции - это серьезные удары по акционерам банка. 

Пачка непрозрачных «матрешек» 

Финансовая инспекция в своей оценке рисков, сделанной еще в конце 2017 года, оценивала риск отмывания денег через Tallinna Äripank как значительный в том числе и из-за большой доли оффшорных клиентов. 

В 2022 году газета Äripäev писала, что утечка служебных документов банка TBB «раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка». Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. 

Эти два банка закрылись пять лет назад, а до TBB очередь дошла только сейчас и закрывается он мирно и вовсе не принудительно. Тем не менее Tallinna Äripank всегда вызывал к себе повышенное внимание прессы из-за непрозрачной структуры собственности и операций через оффшоры.

Июнь 2019 годап. TALLINNA ÄRIPANK сменил имя и стал банком TBB Pank.
Июнь 2019 годап. TALLINNA ÄRIPANK сменил имя и стал банком TBB Pank. Фото: Konstantin Sednev/Postimees/Scanpix

О собственниках Tallinna Äripank в Эстонии всегда мало кто знал. Долгое время очень большая часть собственников его акций находились в так называемых «матрешках», когда одна фирма владеет другой и так несколько раз.

Компании-владельцы трех акционеров Tallinna Äripang были зарегистрированы по одному и тому же адресу. Заказное письмо, отправленное в Великобританию по их адресу в ходе эксперимента, вернулось с пометкой о том, что компания там не находится, и письмо не может быть доставлено. 

Четверть собственников акций банка находились по одному адресу и имели общих руководителей, поэтому справедливо предположить, что за всеми стоял один круг лиц или одно лицо. Ещё четверть акций банка принадлежало фирмам, зарегистрированным на Кипре, Британских Виргинских островах и в США. 

Банк, алмазы и самолеты  

С года 2000 года в совет Tallinna Äripank входил гражданин РФ Сергей Владимирович Горный - бывший заместитель генерального директора ФГУП «Алмазювелирэкспорт», член совета директоров ЗАО «Алмаз-Пресс».

Более того, по состоянию на 2006 год половину состава совета банка составляли топ-менеджеры федерального предприятия по продаже алмазов. В совет кроме Горного входили Генеральный директор «Алмазювелирэкспорт» Рустем Усманов и глава департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт», член общественного совета при Следственном комитете Александр Васильев.

Сергей Горный, Александр Васильев и Рустем Усманов в совете Tallinna Äripank AS.
Сергей Горный, Александр Васильев и Рустем Усманов в совете Tallinna Äripank AS. Фото: скриншот

Интересное обстоятельство. Васильев пропал 29 мая 2012 года, после того как, прихватив около $1,5 млн, вышел из здания «Алмазювелирэкспорт», сказав сослуживцам, что направляется на встречу со своими знакомыми. Ни на работу, ни домой господин Васильев больше не вернулся, а его телефон отключился.

Тут нужно отметить, что все эти подозрительные вещи происходили давно и до назначения действующего председателя правления.

Кроме ориентировавшейся на алмазы банковской группы у Андрея Жукова был отдельно «околоавиационный» бизнес. Компании Panaviatic AS, Panaviatic Holding OÜ Panaviatic KVH OÜ AS Panaviatic Maintenance OÜ пока живы и с прибылью у них все в порядке. 

Раньше этой группой Жуков владел через ту же компанию Leonarda Invest, сейчас группу Panaviatic по документам контролирует Анна Жукова. Panaviatic занимается организацией чартерных рейсов на самолетах малой авиации.

Судя по отчетности, на эту часть бизнеса Жуковых санкции особенно не повлияли. Выручка колеблется вокруг отметки в 10 миллионов евро сейчас и примерно такой же она была в 2012 и 2011 годах.

В 2011 году руководителем авиабизнеса Андрея Жукова стал бывший глава Департамента полиции безопасности и бывший министр внутренних дел Юри Пихль (ныне покойный).

Утро 27 апреля 2007 года после бронзовой ночи. Слева направо: директор Департамента полиции и погранохраны Райво Аэг, министр внутренних дел Юри Пихль, премьер-министр Андрус Ансип, министр обороны Яак Аавиксоо.
Утро 27 апреля 2007 года после бронзовой ночи. Слева направо: директор Департамента полиции и погранохраны Райво Аэг, министр внутренних дел Юри Пихль, премьер-министр Андрус Ансип, министр обороны Яак Аавиксоо. Фото: Mihkel Maripuu

Члены совета Сергей Элошвили и Юри Пихл служили в правоохранительных органах в одно время. В 1998 году Элошвили был комиссаром префектуры полиции Таллина, а Пихль возглавлял полицию безопасности. Элошвили появился в составе совета Panaviatic в 2012 году. 

В статье упоминаются на тот момент действующие офицеры полиции Юри Пихль и Сейргей Элошвили. Оба позднее стали лицами, связанными с бизнесом Андрея Жукова.
В статье упоминаются на тот момент действующие офицеры полиции Юри Пихль и Сейргей Элошвили. Оба позднее стали лицами, связанными с бизнесом Андрея Жукова. Фото: Скриншот газеты за 12 мая 1995 года.

Вся длинная история Tallinna Äripank - это история аккуратного хождения по краю. К нему всегда были вопросы и у прессы, и у контролирующих органов, но вступившего в силу решения, которое бы подтвердило совершение уголовного преступления, нет.

Тем не менее, для финансовой сферы и подозрения в отмывании - это уже очень плохо. Закрытие банка после предписаний Финансовой инспекции - не тот конец, которого хочется руководству любой финансовой структуры, даже если прямой связи нет. 

Тут возникает вопрос, насколько проблематично будет руководству банка получить одобрение Финансовой инспекции на продолжение работы в финансовом секторе Эстонии? 

«Хотя мы не можем строить предположения о будущих рабочих местах наших сотрудников, включая членов руководящей команды, мы можем подтвердить, что имели честь работать с сильными профессионалами, которые наверняка найдут работу, соответствующую их навыкам в финансовой сфере или в другой области», - сообщили нам в банке.  

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх