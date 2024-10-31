Конец эпохи алмазов и беглых российских топ-менеджеров. Старейший коммерческий банк Эстонии закрывается

TBB pank - один из старейших коммерческих банков Эстонии и он, по всем признакам, закрывается. Первые звоночки публично прозвенели в начале года, сегодня они уже очевидны. Разбираемся, чем банк был известен, а особенно малоизвестен, как выживал в своем микроформате среди банков-гигантов и что произошло с его бизнес-моделью к 2024 году.
На прошлой неделе TBB pank, более известный широкой общественности как Äripank, сообщил о прекращении или приостановлении основных финансовых услуг. Приостановлены открытие расчетных счетов для новых клиентов, прием срочных и сберегательных вкладов, открытие счетов в ценных бумагах, сдача в аренду сейфовых ячеек новым клиентам.
Остановлен приём заявлений о финансировании, а в контору банка с некоторых пор можно прийти только по предварительной договоренности.
Тем, кто следит за новостями в финансовой сфере, уже давно было понятно, что дела у TBB идут неважно и, скорее всего, он двигается либо к продаже, либо к ликвидации. Два месяца назад банк LHV получил разрешение от Департамента конкуренции на покупку части кредитного портфеля банка TBB.
Финальный удар нанесла инспекция
Признаки проблем проявились еще зимой. В январе этого года Финансовая инспекция ограничила деятельность банка TBB, обнаружив недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
В ходе проверки выяснилось, что внутренние правила TBB банка не соответствовали требованиям и банк не контролировал должным образом своих клиентов, не сообщал об их подозрительных сделках. Банк обязали устранить эти недостатки.
Поскольку акционеры банка уже искали покупателей на момент этого ограничения, предписание Финансовой инспекции не стало причиной будущего закрытия банка, конечно. Однако, похоже, что оно вбило последний гвоздь в крышку гроба TBB Pank.
Сразу после наложенного инспекцией ограничения банк сообщил, что прекращает оказывать платежные услуги в страны за пределами Европейской экономической зоны, платежные услуги юридическим лицам-нерезидентам и тем резидентам, у которых хотя бы один бенефициар является нерезидентом.