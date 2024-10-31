Конец эпохи алмазов и беглых российских топ-менеджеров. Старейший коммерческий банк Эстонии закрывается

Банк TBB, ранее известный как Tallinna Äripank, является старейшим действующим коммерческим банком Эстонии. У него около 5000 клиентов и он занимает 0,3% рынка Эстонии. Что с ним произошло и почему за 33 года он не вышел за пределы своего нишевого формата с микродолей на рынке, но при этом и не закрывался?

Одна из первых контор Äripank в Таллинне, март 1994 года.FOTO: Meelis Lokk/Postimees

Банк был создан в 1991 году и до июня 2019 года работал под названием Tallinna Äripank AS. Сегодня его крупнейшим акционером является компания Leonarda Invest AS, но фактическим бенефициаром всей группы компаний TBB (AS TBB pank, и TBB liising, и в AS TBB Invest) указан россиянин Андрей Жуков.

Андрей Жуков появился в составе правления банка в январе 1998 г. По состоянию на сентябрь 2024 года связанным с Жуковым лицам принадлежало 44,47% акций банка и он фактически является мажоритарным акционером.

Остальным акционерам принадлежат пакеты меньше 10 %. Пакет акций, составляющих 9,57% капитала банка принадлежит Сергею Элошвили, в далеком прошлом - офицеру эстонской полиции.

Еще четыре крупных акционера являются резидентами Эстонии, Испании, Литвы и Великобритании.