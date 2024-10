Конец эпохи алмазов и беглых российских топ-менеджеров. Старейший коммерческий банк Эстонии закрывается

Банк был создан в 1991 году и до июня 2019 года работал под названием Tallinna Äripank AS. Сегодня его крупнейшим акционером является компания Leonarda Invest AS, но фактическим бенефициаром всей группы компаний TBB (AS TBB pank, и TBB liising, и в AS TBB Invest) указан россиянин Андрей Жуков.