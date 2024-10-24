Фасад таллиннской ратуши будет выглядеть значительно привлекательнее

Особое внимание будет уделено колокольне, фронтонным свесам и оконным проемам, а также флюгеру Старый Тоомас и водосточным желобам с изображением голов драконов на фасаде. Работы начались на этой неделе на чердаке ратуши, а работа над новым освещением будет завершена летом следующего года.

«Новое и современное фасадное освещение подчеркнет историческое наследие нашего Старого города в ночное время и придаст зданию величественный и торжественный вид», - отметил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

«Новое освещение создаст атмосферу уюта как для жителей города, так и для его гостей. Кроме того, оно будет подчеркивать события на Ратушной площади, особенно яркий и насыщенный светом рождественский рынок», - добавил старейшина района.

Эва Талло, руководитель планирования уличного освещения и электрических сетей Таллинна, отметила, что текущему освещению здания почти 30 лет. Оно потребляет много энергии и не соответствует архитектуре этого 600-летнего представительного сооружения.

«При разработке освещения на месте были протестированы различные светильники и методы освещения, поскольку для освещения исторических зданий недостаточно лишь технического подхода. Фасадное освещение должно быть реализовано с особой тщательностью и вниманием, чтобы сохранить архитектурное единство», - объяснила Талло.

Проект разработан на основе концепции освещения финского бюро светового дизайна Valoa. В проекте использовано современное светодиодное освещение, которое не только сберегает энергию, но и благодаря множеству оптических решений позволяет подчеркнуть историческую ценность здания. Светильники размещены так, чтобы минимизировать ослепление и акцентировать текстуру и цвета здания. Проект освещения ратуши был создан совместно с международными специалистами в области светового дизайна.

Реконструкцию фасадного освещения заказал Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна. Строительные работы выполняет Enersense AS, стоимость работ составляет 168 640 евро без учета налога с оборота.

Во время проведения работ в Таллиннской ратуше официальные приемы проводиться не будут.

Более подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ.