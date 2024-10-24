Фестиваль PÖFF приглашает в кино бесплатно!

Бесплатный показ является частью открытого для всех мероприятия PÖFF («Темные ночи»), которое состоится 31 октября в 14:00 в кинотеатре Artis в Таллинне.

Повлияло ли сокращение бюджета и на PÖFF? Чем интересен Susi AI? Как составляется программа? Кто получит награду за работу жизни? Обо всем этом расскажут директора PÖFF Тийна Локк и Микк Гранстрем. В мероприятии также примут участие Пеэтер Симм и Пеэтер Урбла, режиссеры фильма «Гадание на ромашке».

Сборник короткометражных фильмов, вышедший в 1977 году, ознаменовал приход нового дыхания в эстонское кино. Все три фильма - «Променад» Пеэтера Урбла, «Контрабандист» Тоомаса Тахвела и «Татуировки» Пеэтера Симма - объединены вечной темой сложной любви. Кассета сделана под руководством Андрея Тарковского и снята кинооператором Арво Ихо.

В этом году фильм был оцифрован в разрешении 6K в Национальном архиве и отреставрирован в разрешении 4K компанией Ratus по заказу Эстонского института кино.

Мероприятие бесплатное, но необходим нулевой билет, который можно приобрести здесь: https://poff.ee/film/pffi-esitlusritus-ja-film-karikakramng/. Кинофестиваль «Темные ночи» пройдет с 8 по 24 ноября в Таллинне и Тарту.

Фестиваль представляют Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует устойчивому выживанию эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является домашним отелем для гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году был удостоен звания «Друг культуры».

Полная программа фестиваля будет обнародована с 1 ноября.

Опубликованные на данный момент программы можно найти здесь https://poff.ee/programmid/.