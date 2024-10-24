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Хенри Дрелл подтвердил, что начнет сезон в G-лиге НБА

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Хенри Дрелл.
Хенри Дрелл. Фото: Windy City Bulls / Facebook

Один из лучших баскетболистов Эстонии Хенри Дрелл продолжит выступать в дочерней лиге НБА.

Крайний нападающий, получивший весной свой первый опыт на высшем уровне, все же не смог закрепиться в составе «Чикаго Буллз». В конце сентября стало ясно, что он не сможет проявить себя, по крайней мере на первых порах, в основном составе новой команды «Портленд Трэйл Блэйзерс». Но Дрелл остается связанным с клубом.

Многие эксперты были уверены, что дверь откроется в дублирующем составе Rip City Remix. В рубрике вопросов и ответов соцсети Betsafe Eesti Дрелл на вопросы о будущем ответил фотографиями тренировочного зала Портленда и раздевалки Rip City Remix.

«Оптимистично надеюсь, что у Дрелла все сложится хорошо и он сыграет с «Блейзерс». Но было также ясно, что получить контракт проблематично», - сказал в интервью Postimees эксперт НБА Отто Оливер Ольго несколько недель назад.

Он полагает, что Дрелл станет лидером команды G-лиги. «Блэйзерс» - одна из самых слабых команд Западной конференции, которая, вероятно, не будет бороться за выход в плей-офф или игру на месте. Это оставляет надежду, что во второй половине сезона, когда станет понятно, что двигаться дальше невозможно, Дрелл получит двусторонний или десятидневный контракт или что-то еще, что ему предложат. Большинство команд обменивают игроков по двусторонним контрактам в течение сезона. Также можно заработать десятидневный контракт, но ни один из вариантов не является простым».

Официальные тренировочные сборы G-лиги начнутся 28 октября, а первые игры запланированы на 8 ноября.

Дрелл также подтвердил, что не сможет помочь сборной Эстонии как минимум в следующем окне отборочной серии чемпионата Европы в конце ноября.

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