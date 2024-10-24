Хенри Дрелл подтвердил, что начнет сезон в G-лиге НБА

«Оптимистично надеюсь, что у Дрелла все сложится хорошо и он сыграет с «Блейзерс». Но было также ясно, что получить контракт проблематично», - сказал в интервью Postimees эксперт НБА Отто Оливер Ольго несколько недель назад.

Он полагает, что Дрелл станет лидером команды G-лиги. «Блэйзерс» - одна из самых слабых команд Западной конференции, которая, вероятно, не будет бороться за выход в плей-офф или игру на месте. Это оставляет надежду, что во второй половине сезона, когда станет понятно, что двигаться дальше невозможно, Дрелл получит двусторонний или десятидневный контракт или что-то еще, что ему предложат. Большинство команд обменивают игроков по двусторонним контрактам в течение сезона. Также можно заработать десятидневный контракт, но ни один из вариантов не является простым».