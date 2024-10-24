Эксперт: из чего складывается стоимость вашей квартиры

Исторически основным фактором, влияющим на цену недвижимости, было ее местоположение. «Однако в последнее десятилетие изменилось восприятие важности энергоэффективности, условий проживания в соответствии с потребностями, что оказывает влияние на рыночную стоимость квартир», - говорит Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц в LHV, опираясь на опыт оценщиков недвижимости банка.

Энергоэффективность диктует цену

Покупатели готовы платить больше за квартиры в энергоэффективных зданиях, так как это позволяет экономить на коммунальных расходах. «Если раньше оценивали состояние здания по тому, было ли оно отремонтировано или нет, то сейчас покупатели чаще обращают внимание на энергоэффективность здания и ежемесячные расходы на отопление и ремонтный фонд», - отмечает Ватсель.

Она советует обращать внимание на наличие в Регистре строений энергетического сертификата на основе расчетного проекта или реального потребления энергии здания.

«Энергетический сертификат, основанный на расчетах, как правило, не учитывает реальные привычки потребителей, и фактический класс энергопотребления может оказаться ниже расчетного», - подчеркивает Ватсель.

По ее словам, покупатели сегодня отдают предпочтение квартирам с центральным отоплением или собственной системой отопления из-за колебаний цен на энергию, и такие квартиры стоят на пять – десять процентов дороже, чем квартиры с печным или электрическим отоплением.